DAY6 5 月回歸 〈The Book of Us〉系列作新輯問世在即！
KPOP 2020年4月27日 星期一11:44 施乃琪
隨著新影片出爐，意味著迎來 DAY6 新專輯的日子也即將到來，先來看看由 Jae 和 Young K 錄製英文旁白的首波預告片吧！
DAY6 今天（27 日）一舉為官方 SNS 的大頭照和封面換上屬於新專輯〈The Book of Us : The Demon〉的圖片，同時公開了介紹專輯概念的首支預告片。
樸拙的手繪筆觸畫出不到一分鐘的短片，描寫因溫度一致而感到幸福的心靈，卻遭受惡魔破壞而處於分立，溫差也益發擴大，最後拋出提問「我們能逃脫這個惡魔嗎？」，以簡單情節暗藏引人深思的元素。
〈The Book of Us : The Demon〉距離 DAY6 的上一張專輯已有超過半年，一向以精緻品質聞名的他們這次會端出什麼樣的作品呢？從現在開始到 5 月 11 日前不妨持續追蹤各種預告！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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