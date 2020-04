減肥的事之後再說!韓國肯德基與Dunkin' Donuts合作...推出甜鹹混搭的「甜甜圈雞腿漢堡」 《機智牢房》、《機智醫生》兩部都有出演的鄭敬淏!有趣的是...劇中的他都跟朋友的妹妹交往 XD AB6IX 招募 FANSHIP 會員 出道週年見面會將登場! 只要是ELF想做的,打算通通都做一次!2020年整年都會在的《SJ Returns》第四季,將在5月18日播出! 神祕解恨新劇《雙甲路邊攤》崔元英&黃正音&陸星材三人官方海報公開! B.A.P 成員文鐘業隻身出道 明日公開首波概念照! 《夫妻的世界》第10集收視高達25%!金喜愛、朴海俊採訪中提到「最佳場景」是下週要播出的第12集! 出道六年仍持續進步 GOT7 新專輯首週銷量破 28 萬張! 《The King:永遠的君主》進展超快!第五集李敏鎬&金高銀「同居」預告公開~? 克服傷痛後還能相愛嗎?《外出》預告與特別版海報公開 DAY6 5 月回歸 〈The Book of Us〉系列作新輯問世在即! 金鍾國、BoA、成始璄、Dynamic Duo組成《韓國好聲音2020》超豪華導師陣容 NCT 127 5 月中發行改版專輯 今日開放預購! NU'EST 團體概念照曝光!朦朧微光襯托成熟魅力 市價90億!GD搬家到龍山區高級公寓NINE ONE HANNAM 金桐俊、金栽經主演愛情電影《簡易車站》,失憶+絕症的套路準備催人淚下? 恭喜!「綜藝大勢」張聖圭成為兩個孩子的爸~妻子順利生下了第二胎 真神仙組合!IU 5月6日突襲回歸,合作的竟是BTS防彈少年團SUGA IU從零存款到捐贈天使!少年時寄人籬下住蟑螂屋,現在終於苦盡甘來了 《The King:永遠的君主》連馬都成精了XD「陛下,快放開那個女人」 SM站姿培訓有證據!從Super Junior到Red Velvet沒人能逃過XD

隨著新影片出爐,意味著迎來 DAY6 新專輯的日子也即將到來,先來看看由 Jae 和 Young K 錄製英文旁白的首波預告片吧!

DAY6 今天(27 日)一舉為官方 SNS 的大頭照和封面換上屬於新專輯〈The Book of Us : The Demon〉的圖片,同時公開了介紹專輯概念的首支預告片。



樸拙的手繪筆觸畫出不到一分鐘的短片,描寫因溫度一致而感到幸福的心靈,卻遭受惡魔破壞而處於分立,溫差也益發擴大,最後拋出提問「我們能逃脫這個惡魔嗎?」,以簡單情節暗藏引人深思的元素。

〈The Book of Us : The Demon〉距離 DAY6 的上一張專輯已有超過半年,一向以精緻品質聞名的他們這次會端出什麼樣的作品呢?從現在開始到 5 月 11 日前不妨持續追蹤各種預告!





