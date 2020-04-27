金鍾國、BoA、成始璄、Dynamic Duo組成《韓國好聲音2020》超豪華導師陣容

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時過七年的第三季《韓國好聲音2020》將於5月29日首播，張聖圭擔任MC。

從荷蘭開始風靡全球的「轉椅」音樂選秀節目相信大家都略有所聞，導師坐在轉椅上背對參賽者，不看外表、僅憑歌聲決定是否轉椅，轉椅就表示賞識參賽者的聲音。

這檔節目的韓國版《韓國好聲音（The Voice of Korea）》曾經在2012年、2013年播出過第一、二季，挖掘培養了俞勝恩、申尤美、李藝浚、孫勝妍等歌手。



今年《韓國好聲音》捲土重來，27日Mnet公佈金鍾國、BoA、成始璄、Dynamic Duo擔任導師。 金鍾國表示：「這是可以見到很多實力者的機會，很激動，我不知不覺第26年歌手了，多年活動過來發現，雖然做自己的音樂也很重要，但是成為大眾喜歡聽的歌手也很重要，我代替大眾的耳朵，會努力讓大眾呼聲高的人獲得喜愛的。」

BoA表示：「迎來出道20周年，能以如此世界性的音樂節目的導師身份參與，非常開心。 尋找擁有無限潛力的原石，將他們擁有的才能打磨，幫助他們成長為引領樂壇的歌手。」



成始璄表示：「想通過這檔節目碰見擁有細膩感覺的感性嗓音，最重要的是豎起耳朵專心聽他們擁有的感性和感情，遇到憑借聲音就能讓大眾有共鳴的深厚感性的歌手，幫助他們更成熟地表現音樂。」

Dynamic Duo表示：「發掘不只是有歌唱實力，而且有個性和稀缺性的歌手，想幫助有自己獨特個性標識的歌手成長。」

圖：IG@thevoiceofkorea_

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