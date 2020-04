服完兵役更帅了!金秀贤广告拍摄近况公开 减肥的事之后再说!韩国肯德基与Dunkin' Donuts合作...推出甜咸混搭的「甜甜圈鸡腿汉堡」 《机智牢房》、《机智医生》两部都有出演的郑敬淏!有趣的是...剧中的他都跟朋友的妹妹交往 XD AB6IX 招募 FANSHIP 会员 出道周年见面会将登场! 只要是ELF想做的,打算通通都做一次!2020年整年都会在的《SJ Returns》第四季,将在5月18日播出! 神秘解恨新剧《双甲路边摊》崔元英&黄正音&陆星材三人官方海报公开! B.A.P 成员文钟业只身出道 明日公开首波概念照! 《夫妻的世界》第10集收视高达25%!金喜爱、朴海俊采访中提到「最佳场景」是下周要播出的第12集! 出道六年仍持续进步 GOT7 新专辑首周销量破 28 万张! 《The King:永远的君主》进展超快!第五集李敏镐&金高银「同居」预告公开~? 克服伤痛后还能相爱吗?《外出》预告与特别版海报公开 DAY6 5 月回归 〈The Book of Us〉系列作新辑问世在即! 金钟国、BoA、成始璄、Dynamic Duo组成《韩国好声音2020》超豪华导师阵容 NCT 127 5 月中发行改版专辑 今日开放预购! NU'EST 团体概念照曝光!朦胧微光衬托成熟魅力 市价90亿!GD搬家到龙山区高级公寓NINE ONE HANNAM 金桐俊、金栽经主演爱情电影《简易车站》,失忆+绝症的套路准备催人泪下? 恭喜!「综艺大势」张圣圭成为两个孩子的爸~妻子顺利生下了第二胎 真神仙组合!IU 5月6日突袭回归,合作的竟是BTS防弹少年团SUGA IU从零存款到捐赠天使!少年时寄人篱下住蟑螂屋,现在终於苦尽甘来了 《The King:永远的君主》连马都成精了XD「陛下,快放开那个女人」 SM站姿培训有证据!从Super Junior到Red Velvet没人能逃过XD

随著新影片出炉,意味著迎来 DAY6 新专辑的日子也即将到来,先来看看由 Jae 和 Young K 录制英文旁白的首波预告片吧!

DAY6 今天(27 日)一举为官方 SNS 的大头照和封面换上属於新专辑〈The Book of Us : The Demon〉的图片,同时公开了介绍专辑概念的首支预告片。



朴拙的手绘笔触画出不到一分钟的短片,描写因温度一致而感到幸福的心灵,却遭受恶魔破坏而处於分立,温差也益发扩大,最后抛出提问「我们能逃脱这个恶魔吗?」,以简单情节暗藏引人深思的元素。

〈The Book of Us : The Demon〉距离 DAY6 的上一张专辑已有超过半年,一向以精致品质闻名的他们这次会端出什么样的作品呢?从现在开始到 5 月 11 日前不妨持续追踪各种预告!





(照片或影片来源:JYP Entertainment)

