DAY6 5 月回归 〈The Book of Us〉系列作新辑问世在即！
KPOP 2020年4月27日 星期一11:44 施乃琪
随著新影片出炉，意味著迎来 DAY6 新专辑的日子也即将到来，先来看看由 Jae 和 Young K 录制英文旁白的首波预告片吧！
DAY6 今天（27 日）一举为官方 SNS 的大头照和封面换上属於新专辑〈The Book of Us : The Demon〉的图片，同时公开了介绍专辑概念的首支预告片。
朴拙的手绘笔触画出不到一分钟的短片，描写因温度一致而感到幸福的心灵，却遭受恶魔破坏而处於分立，温差也益发扩大，最后抛出提问「我们能逃脱这个恶魔吗？」，以简单情节暗藏引人深思的元素。
〈The Book of Us : The Demon〉距离 DAY6 的上一张专辑已有超过半年，一向以精致品质闻名的他们这次会端出什么样的作品呢？从现在开始到 5 月 11 日前不妨持续追踪各种预告！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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