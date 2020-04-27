克服傷痛後還能相愛嗎？《外出》預告與特別版海報公開
韓劇 2020年4月27日 星期一12:00 草莓
不同於主海報，這次公開的海報充滿哀傷基調，原來故事是以傷痛開啟的……
tvN家庭月特輯電視劇《外出》，由韓惠軫飾演的職場婦女韓靜恩做為中心人物，金太勳飾演丈夫李宇哲，金美京飾演母親崔順玉。預告中可見韓靜恩嚮往著平凡生活，沒想到卻遭逢劇變，女兒疑似因母親照顧不周意外身亡，一家三人陷入絕望之中。
特別版海報呈現三人面對劇變下的哀痛情緒。韓靜恩眼神空洞看著女兒冰冷的身軀被抬走，配上的對白卻是：「一定要抓住……一定要緊緊抱住……」；母親驚愕不已，對女兒滿是內疚：「靜恩啊，媽媽對不起，對不起……」；丈夫則夾在妻子與岳母之間，好像隱瞞了些什麼：「拜託，別讓孩子的媽知道，不論是現在還是以後。」
站在家人、變故與不諒解之間，《外出》將拋出問題：克服傷痛後，是否還能再次相愛？幸福能否再次找回？《外出》將於5月4日、5月5日晚上九點於tvN月火劇時段播出，屆時還可一探韓惠軫睽違兩年的細膩演技。
（圖：tvN）
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