沒想到奉俊昊竟然改變了這個電影低俗內幕文化！小區咖啡廳的常客用了整整10年
明星 2020年2月17日 星期一10:28 Rui
導演奉俊昊，隨著由他執導的影片《寄生上流》在奧斯卡金像獎中斬獲4座金小金，更捧回了含金量頗高的最佳影片、最佳導演獎，原本就在韓國影壇享有一線地位的他可謂是一夜封神，成為了當代韓國影壇最具影響力的導演。
《寄生上流》刷新了韓國電影史，成為韓國之光，除了演員們受到關注，身價飆升之外，奉俊昊導演也從幕後走到臺前，被越來越多的影迷所熟悉。 最近一本叫做《民主主義停在了公司門前》的書中就提到了奉俊昊導演，更讚揚他改變了某些低俗的影壇文化。
作者禹晳熏在書中寫道：「在夜總會商務逐漸消失之後，工作的方式也隨之改變，隨著工作方式的改變，社會也會改變。 」禹晳熏透露這是他在調查電影產業時所寫的內容，某次採訪中他就對此做出了解釋，稱「這是個正面的例子，隨著可以被稱為韓國電影巨匠的奉俊昊和朴讚郁的登場， 影壇發生了很多變化。 其中一點就是他們不是喜歡去夜總會談生意的人。 其實以前很多電影合約都是在夜總會裡簽的，當這些不喜歡酒色招待的導演們的出現，而他們的作品都很優秀，以他們為主的影壇文化就被改變了。 對喜歡用牛奶、濃縮咖啡代替酒的導演來說，夜總會毫無意義，這樣的情況持續了10年，電影投資產業領域的高層人士也都變成了女性，而很多權利也滿滿掌握在了認真工作，仔細分析狀況，依靠能力說話的實幹者們的手上，不再靠酒色招待來簽約了。 」
從沒有想到奉俊昊導演的身後竟然還有這樣一個故事，也有網民在網上爆料曾多次目擊到導演在小區Coffee Bean裡工作，不知道當時是否是在籌備《寄生上流》中呢。
「圖：NATE」
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