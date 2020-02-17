没想到奉俊昊竟然改变了这个电影低俗内幕文化！小区咖啡厅的常客用了整整10年
明星 2020年2月17日 星期一10:28 Rui
导演奉俊昊，随著由他执导的影片《寄生上流》在奥斯卡金像奖中斩获4座金小金，更捧回了含金量颇高的最佳影片、最佳导演奖，原本就在韩国影坛享有一线地位的他可谓是一夜封神，成为了当代韩国影坛最具影响力的导演。
《寄生上流》刷新了韩国电影史，成为韩国之光，除了演员们受到关注，身价飙升之外，奉俊昊导演也从幕后走到台前，被越来越多的影迷所熟悉。 最近一本叫做《民主主义停在了公司门前》的书中就提到了奉俊昊导演，更赞扬他改变了某些低俗的影坛文化。
作者禹晳熏在书中写道：「在夜总会商务逐渐消失之后，工作的方式也随之改变，随著工作方式的改变，社会也会改变。 」禹晳熏透露这是他在调查电影产业时所写的内容，某次采访中他就对此做出了解释，称「这是个正面的例子，随著可以被称为韩国电影巨匠的奉俊昊和朴赞郁的登场， 影坛发生了很多变化。 其中一点就是他们不是喜欢去夜总会谈生意的人。 其实以前很多电影合约都是在夜总会里签的，当这些不喜欢酒色招待的导演们的出现，而他们的作品都很优秀，以他们为主的影坛文化就被改变了。 对喜欢用牛奶、浓缩咖啡代替酒的导演来说，夜总会毫无意义，这样的情况持续了10年，电影投资产业领域的高层人士也都变成了女性，而很多权利也满满掌握在了认真工作，仔细分析状况，依靠能力说话的实干者们的手上，不再靠酒色招待来签约了。 」
从没有想到奉俊昊导演的身后竟然还有这样一个故事，也有网民在网上爆料曾多次目击到导演在小区Coffee Bean里工作，不知道当时是否是在筹备《寄生上流》中呢。
「图：NATE」
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