X1解散42天,薪酬结算仍然是0元?! Mnet紧急发声明:「今日就发送结算书」 每周播出都在刷新自身收视!《浪漫医生金师傅2》剧组将在剧终之后...前往塞班岛褒奖休假! 大型企划公司公开纷纷公开新人出道计划:BIG HIT & YG & Starship 【多图】朴信惠、金成铃三度合作惊悚电影《Call》…网友们的焦点却放在这位帅气的年轻导演上! TWICE 演唱会照常举行 场、内外严格执行防疫措施! 《Traveler 2》姜河那、安宰弘不敢跳伞的原因竟是「想像力太丰富」!你们也是这样吗?XD 《如实陈述》连环杀人魔真面目公开,感觉案情不单纯,结果大反转的是「张赫」 防弹少年与Troye合作了! 新专辑《MAP OF THE SOUL:7》收录共同创作曲《Louder Than Bombs》 《梨泰院CLASS》平均收视率翻将近3倍达11.6%!朴叙俊等将履行收视公约:「在『甜夜』和观众们喝一杯」 《天气好的话,我会去找你》第一集正式预告,朴敏英&徐康俊&李宰旭同时登场! 李珠英在《梨泰院Class》中...饰演的角色令人印象深刻!男装、女装的造型都很适合啊! 《蒙面歌王》金希澈:「因为车祸很久没站上舞台了... 我真的喜欢唱歌」 「恩卓护士」与「世英组长」有望合作!金旻载、朴恩斌收到了SBS新剧出演提案! 请夏与强大阵容携手 29 日发表新歌! 「国民双胞胎」书言、书俊近况公开!两人真的都暴风成长...即将成为小学生啦! 七人 VICTON 要回来了!3 月推出新专辑 【有片】《爱的迫降》迎来最终回!最后画面固然美好…但总觉得有些可惜 ㅠㅠ 热恋中的泫雅大方公开内衣画报:最大尺度魅力! 没想到奉俊昊竟然改变了这个电影低俗内幕文化!小区咖啡厅的常客用了整整10年 女团 Ladies' Code 离开 Polaris 经纪公司:「约满不续,未来会继续为她们应援。」 《爱的迫降》大结局收视率秒杀《鬼怪》创tvN新高!欢乐杀青宴炫彬&孙艺真穿情侣装,真的太配了 [有片]《RM》宋智孝不知「Anysong挑战」!成员:她住在洞穴里! BTS防弹少年团新专辑收录 20 首歌 主打歌邀 Sia 合作! 现实里的炫彬到底有多温柔?和他搭戏的惠利哭不出来,他竟然说... 据说这是BTS防弹少年团史上最绝妙的瞬间!JIN的倾情奉献XD

