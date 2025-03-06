《寄生上流》導演奉俊昊遭泰國粉絲狙擊：BLACKPINK有4人，為什麼唯獨沒提Lisa？就是種族歧視

韓國之名導演奉俊昊因BLACKPINK成員Lisa的部份泰國極端粉絲而遭受無端攻擊。

3日，YouTube頻道「BuzzFeed Celeb」上傳了一段奉俊昊導演的採訪影片。 影片中，當被問及最喜歡的K-pop組合時，奉俊昊導演回答是「BLACKPINK」，而在被問到最喜歡的成員時，他又提到了「Rosé、Jisoo、Jennie」，隨後補充道「Everyone（所有人）」。



該採訪是在2月28日全球首映的電影《米奇17號》（《Mickey 17》）的宣傳活動期間進行的。 由於採訪採用了「Puppy Interview」的概念，奉俊昊導演全程與多隻小狗互動，展現了親切溫暖的一面。1969年出生、現年55歲的奉俊昊導演竟然能準確說出BLACKPINK成員的名字，這讓網友們感到驚訝。 實際上在《米奇17號》的韓國宣傳活動中，他曾多次提及BLACKPINK。 在2月9日播出的JTBC《NEWS ROOM》和2月20日舉行的韓國記者見面會上，奉俊昊導演曾談到2023年12·3戒嚴事件時表示：「當大家都在討論『BTS和BLACKPINK Rosé的《APT.》這周在Billboard排名多少』時，突然出現了戒嚴令，這確實令人震驚。 」



然而在該採訪影片公開後，部份泰國粉絲對奉俊昊導演表達了強烈的不滿，指責他存在種族歧視，有人用韓文留言：「知道BLACKPINK，卻不知道Lisa？ 是因為Lisa是外國人嗎？」、「他根本沒提到Lisa，你一定是不喜歡Lisa吧？」此外X（舊推特）上，也出現了大量對奉俊昊導演的人身攻擊和指責其種族歧視的惡意文章，引發爭議。



對此，一些韓國網友表示不解：「以奉俊昊導演的年齡來說，能認識BLACKPINK已經不錯了」、「一個大叔能記住三個名字已經很厲害了」、「他不是故意不提Lisa，只是隨口說出的，沒想到會變成爭議」，相關評論反映出韓國網友對該事件的不滿。

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