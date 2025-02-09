韓業內人士選出「2025年最值得期待5部電影」！孫藝珍李炳憲《無可奈何》、奉俊昊科幻喜劇《米奇17號》排名靠前

韓國雜志CINE21集結52名業內人士及專家意見，公開了最新的「2025韓國娛樂產業展望」調查報告，其中提到今年最值得期待的新電影，讓很多人表示有同感！

CINE21本次咨詢對象包括Netflix總監、CJ ENM電影事業部長、樂天娛樂內容事業本部長、TVING內容長、Wavve行銷長、Studio Dragon企劃製作事業部長、Namoo Actors社長、BH娛樂公司代表、Keyeast娛樂公司代表等等，十分全面。



以上人士選出今年最值得期待的5部電影，排名第一的是孫藝珍和李炳憲主演的懸疑驚悚片《無可奈何》。



這部片由《分手的決心》導演朴讚鬱執導，改編自美國小說《斧頭》，講述一名中產階級男子因企業裁員而陷入困境，為了重新就業而逐步消除競爭對手的故事。





排名第二是由《寄生上流》導演奉俊昊編導、《暮光之城》《蝙蝠俠》羅伯·派汀森擔任主演的科幻喜劇片《米奇17號》。



這部電影改編自愛德華·艾希頓於2022年出版的小說《米奇7號》，講述人類為殖民外星而派出複製人執行危險任務，一名生活失意的男子自願參加，在經歷多次死亡和復製重生後，第18個他與第17個他意外相遇的故事，將於2月28日在韓國上映。



第三是大製作科幻驚悚片《Hope》，由《黃海》《哭聲》導演羅泓軫執導，眾多大咖明星黃晸珉、趙寅成、麥可·法斯賓達、艾莉西亞·薇坎德、鄭好娟擔任主演。 劇情以被孤立的港口村莊為背景，講述村民們與突然出現的未知生命體展開戰鬥的故事，為了充分展現故事的規模和深度，有可能拍攝成三部曲，預計今年上映的第一部製作費已高達330億韓元。



第四是改編自同名網路小說的《全知讀者視角》，由《恐怖攻擊直播》導演金秉佑執導，李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、申承浩、Nana、朴浩山、崔英俊及Jisoo主演。 故事講述男主角追了10年的小說連載結束時，世界突然像小說一樣面臨毀滅，唯一知道小說結局的男主角和小說主人公一起展開拯救世界的弘大旅程。 小說原著及改編網漫已經擁有大批粉絲，真人版的主演陣容更令人期待不已，預計今年7月上映。



第五是人物傳記片《終極對弈》，根據韓國圍棋傳奇人物曹薰鉉和李昌鎬的真實故事改編，講述圍棋名家不可避免地與自己培養的弟子決一勝負的故事。 該片原計劃2023年公開，因主演之一劉亞仁涉毒被拘留而遭到擱置，預計將在今年3月與觀眾見面。



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