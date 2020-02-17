【有片】《愛的迫降》迎來最終回！最後畫面固然美好…但總覺得有些可惜 ㅠㅠ
韓劇 2020年2月17日 星期一11:22 JiaJia
（劇雷，慎入）各位覺得《愛的迫降》是「Happy Ending」還是「Bad Ending」？小編直到最後一刻都在等「他」的出現… #外星人和地球人 #人魚和人類 #都能在一起了 #不太明白編劇為何這樣安排
最後一集（全16集）以平均收視率21.6%，榮登tvN歷代收視冠軍的《愛的迫降》，於昨晚（16日）迎來大結局。第16集時長約2小時（包含彩蛋），正赫（炫彬 飾）和世理（孫藝真 飾）歷經了眼淚的重逢與離別（南北界線那段戲真的哭死），各自在自己的位置上努力地生活後（用「預約簡訊」好浪漫），終於在瑞士團聚。
劇中的「大壞蛋」趙少校（吳萬石 飾）死了，世理的二哥和二嫂也將接受司法審判。編劇還交代了關於「北朝鮮軍官私宅村」及「北韓F5」的後續，這些其實都可以預料的到。但最、最、最讓觀眾不解的，是徐丹（徐智慧 飾）和勝俊（金正鉉 飾）這對CP的結局…
為拯救徐丹而身受重傷的勝俊，最終還是回天乏術。兩人的愛情才剛冒出芽，就這樣被扼殺了！看到徐丹淚流不止，應該有不少觀眾相當心疼吧…
徐丹為此委靡一段時間，媽媽和舅舅十分擔心她。看到勝俊的衣服，又是一波「回憶殺」...
直到最後的最後，小編還在等勝俊的出現！甚至是長得一模一樣的人也沒關係XD但是，真的沒有。徐丹和勝俊的愛情，就這樣結束了。不少觀眾在網路上發表觀後感，都對這對CP的結局感到惋惜，到底為什麼不讓徐丹和勝俊在一起呢？（哭）
（圖片、影片來源：tvN）
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我也在等着或许有一模一样的人出现，更或许胜俊其实没有死！
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我寄去韓國給編劇的武漢直送蝙蝠已經在路上了😤還我男二
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我覺得一部劇裡總會有美好跟遺憾的愛情，若總是要求每一對情侶都要有好的結局，這樣好像又太完美了一點，少一點完美、多一絲缺憾，或許就是編劇想表達的劇情
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另類表達至死不渝的愛情 女二就此決定單身 亦要大家明白珍惜眼前人 機會過了 不一定可以重來
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