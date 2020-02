不愧是 IU!《愛的迫降》壓軸 OST 持續橫掃音源榜 X1解散42天,薪酬結算仍然是0元?! Mnet緊急發聲明:「今日就發送結算書」 每週播出都在刷新自身收視!《浪漫醫生金師傅2》劇組將在劇終之後...前往塞班島褒獎休假! 大型企劃公司公開紛紛公開新人出道計劃:BIG HIT & YG & Starship 【多圖】朴信惠、金成鈴三度合作驚悚電影《Call》…網友們的焦點卻放在這位帥氣的年輕導演上! TWICE 演唱會照常舉行 場、內外嚴格執行防疫措施! 《Traveler 2》姜河那、安宰弘不敢跳傘的原因竟是「想像力太豐富」!你們也是這樣嗎?XD 《如實陳述》連環殺人魔真面目公開,感覺案情不單純,結果大反轉的是「張赫」 防彈少年與Troye合作了! 新專輯《MAP OF THE SOUL:7》收錄共同創作曲《Louder Than Bombs》 《梨泰院CLASS》平均收視率翻將近3倍達11.6%!朴敘俊等將履行收視公約:「在『甜夜』和觀眾們喝一杯」 《天氣好的話,我會去找你》第一集正式預告,朴敏英&徐康俊&李宰旭同時登場! 李珠英在《梨泰院Class》中...飾演的角色令人印象深刻!男裝、女裝的造型都很適合啊! 《蒙面歌王》金希澈:「因為車禍很久沒站上舞台了... 我真的喜歡唱歌」 「恩卓護士」與「世英組長」有望合作!金旻載、朴恩斌收到了SBS新劇出演提案! 請夏與強大陣容攜手 29 日發表新歌! 「國民雙胞胎」書言、書俊近況公開!兩人真的都暴風成長...即將成為小學生啦! 七人 VICTON 要回來了!3 月推出新專輯 【有片】《愛的迫降》迎來最終回!最後畫面固然美好…但總覺得有些可惜 ㅠㅠ 熱戀中的泫雅大方公開內衣畫報:最大尺度魅力! 沒想到奉俊昊竟然改變了這個電影低俗內幕文化!小區咖啡廳的常客用了整整10年 女團 Ladies' Code 離開 Polaris 經紀公司:「約滿不續,未來會繼續為她們應援。」 《愛的迫降》大結局收視率秒殺《鬼怪》創tvN新高!歡樂殺青宴炫彬&孫藝真穿情侶裝,真的太配了 [有片]《RM》宋智孝不知「Anysong挑戰」!成員:她住在洞穴裡! BTS防彈少年團新專輯收錄 20 首歌 主打歌邀 Sia 合作! 現實裡的炫彬到底有多溫柔?和他搭戲的惠利哭不出來,他竟然說... 據說這是BTS防彈少年團史上最絕妙的瞬間!JIN的傾情奉獻XD

女團 Ladies' Code 離開 Polaris 經紀公司:「約滿不續,未來會繼續為她們應援。」 明星 MiJimin

留言/評論