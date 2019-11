朴敏英在SNS上悼念具荷拉,兩人曾合作過熱門韓劇《城市獵人》 宇宙少女回歸未滿一週 已刷新自身最高專輯首週銷量! 莫名心酸!YG娛樂官網刪除2NE1所有痕跡,Dara也辭去宣傳理事! 【有片】《去冰島的三餐》5分鐘的節目也要「龍珠大放出」!繼燒酒、漢堡、牛肉後…這次居然是猜「空氣品牌」? IU〈Love poem〉首週銷量破 12 萬張 奪 Gaon Chart 單週冠軍! 梁鉉錫「仲介性交易案」無嫌疑 其他案件繼續調查 真的很難忍笑!《Running Man》鼻毛妹子帶著重量級神秘嘉賓再度登場! 警方發現具荷拉手寫字條:「表達對身邊的悲觀」今日起接受粉絲弔唁 朴志敏離開 JYP 後第一首新歌!為《抓住幽靈》唱 OST 柳俊烈L.A留學近況公開! 讀書、攝影、運動,偶遇粉絲時反應超暖❤ 已經確定製作第2季的5部電視劇!大家最期待哪部作品呢? 11月韓國愛豆個人品牌TOP 10:Jimin,GD,姜丹尼爾等 【有片】《意外發現的一天》在花絮裡畫了Ryan、還聲帶模仿!李宰旭這次則抱著玩偶一起拍照、接受採訪 最新消息!BTS 防彈少年團在 AMAs 頒獎禮奪下「全美最受歡迎團體獎」 【有片】IU演唱會安可前得知具荷拉去世,唱響《Dear Name》:即使這個世界少了人情味,也希望我們能夠相親相愛地活著 2020年的手帳妳決定好要買哪家的嗎?咖啡店Angel-in-us與Snoopy合作推出限定手帳 韓國Starbucks聖誕節新品上市:來過一個森林系的聖誕節吧! 妳曾說過「Sulli啊,姐姐會帶著你那份努力活下去」,卻又以這樣的方式與她「再見」 姜河那工作滿檔不得閒:《Traveller2》與邕聖祐&安宰弘準備出發阿根廷! 「意外」出現在女演員自拍照裡的李宰旭!太搶鏡~完全無法忽略掉♥

(有片)恭喜 BTS 恭喜 ARMY ~!!防彈少年團 得獎感言裡提到:「沒有 ARMY 我們是做不到這一切的。」

超人氣 BTS 防彈少年團在《2019 American Music Awards》(全美音樂獎/簡稱AMAs)上,奪下了今年度的「Favorite Duo or Group Pop/Rock」(最受歡迎重唱組合或團體體獎:流行/搖滾類)。



這也是防彈少年團繼2018年的「Favorite Social Artist」(最受歡迎社群明星獎)後,連續兩年在 AMAs 上得獎。

雖然很遺憾不能出席現場活動,防彈少年團仍留下了得獎感言:「大家好!我們是 BTS,非常感謝大家,很榮幸能獲得如此重要且富有意義的獎項。很遺憾我們不能在現場經歷如此棒的一晚,但我們希望很快能再與你們見面。



BTS 從成團到現在已經過了六年半,我們許多的夢想都已成真,也是因為有 ARMY 這些事才能夠發生,沒有大家的喜愛與支持,我們是無法做到這一切的。我們會盡全力不辜負大家的期望,將這份喜愛回饋給大家,謝謝你們,ARMY!!!」

▼成員發表得獎感言可快轉至 00:50 觀看。



*BTS 在 AMAs 上一共拿下三個獎項:

「Favorite Duo or Group Pop/Rock」(最受歡迎重唱組合或團體體獎:流行/搖滾類)

「Tour of the Year」(年度巡演獎)

「Favorite Social Artist」(最受歡迎社群藝人)

再次恭喜 BTS~!

(圖自:American Music Awards)

