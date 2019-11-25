最新消息！BTS 防彈少年團在 AMAs 頒獎禮奪下「全美最受歡迎團體獎」

（有片）恭喜 BTS 恭喜 ARMY ～！！防彈少年團 得獎感言裡提到：「沒有 ARMY 我們是做不到這一切的。」
超人氣 BTS 防彈少年團在《2019 American Music Awards》（全美音樂獎／簡稱AMAs）上，奪下了今年度的「Favorite Duo or Group Pop/Rock」（最受歡迎重唱組合或團體體獎：流行／搖滾類）。
這也是防彈少年團繼2018年的「Favorite Social Artist」（最受歡迎社群明星獎）後，連續兩年在 AMAs 上得獎。
雖然很遺憾不能出席現場活動，防彈少年團仍留下了得獎感言：「大家好！我們是 BTS，非常感謝大家，很榮幸能獲得如此重要且富有意義的獎項。很遺憾我們不能在現場經歷如此棒的一晚，但我們希望很快能再與你們見面。
BTS 從成團到現在已經過了六年半，我們許多的夢想都已成真，也是因為有 ARMY 這些事才能夠發生，沒有大家的喜愛與支持，我們是無法做到這一切的。我們會盡全力不辜負大家的期望，將這份喜愛回饋給大家，謝謝你們，ARMY！！！」
▼成員發表得獎感言可快轉至 00:50 觀看。
＊BTS 在 AMAs 上一共拿下三個獎項：
「Favorite Duo or Group Pop/Rock」(最受歡迎重唱組合或團體體獎：流行／搖滾類)
「Tour of the Year」(年度巡演獎)
「Favorite Social Artist」(最受歡迎社群藝人)
再次恭喜 BTS～！
（圖自：American Music Awards）
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