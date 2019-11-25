【有片】《意外發現的一天》在花絮裡畫了Ryan、還聲帶模仿！李宰旭這次則抱著玩偶一起拍照、接受採訪
韓劇 2019年11月25日 星期一11:17 JiaJia
哦，這個「Ryan聲帶模仿」…小編給滿分！（大笑）李宰旭在採訪中提及《意外發現的一天》中，最想飾演的角色，感覺他也能做的很好啊～
在先前公開的《意外發現的一天》花絮影片中，李宰旭展現繪畫天份，還依序模仿了「蠟筆小新」、「肥嘟嘟左衛門」和「Ryan」。尤其工作人員要他做「Ryan聲帶模仿」，他轉向鏡頭、擺出Ryan的表情，顛覆劇中「白經」的形象。
前面是「端白CP」約會，畫畫的部分在1：17至1：40。
「KAKAO」方面則公開李宰旭抱著「小Ryan」合照和相關採訪，引發粉絲關注。他先是用「白經」的身份回答劇中相關問題，可以感受到他對角色進行深入理解，然後再通過自己的演繹呈現給觀眾們。被問到與路雲、金惠允等一眾哥哥、姐姐們親密相處的秘訣，他表示：「路雲哥和惠允姐姐性格本來就很好，讓身為弟弟的我相當自在。」
至於在《意外發現的一天》裡，李宰旭是否有想飾演的角色？他回答：「道華！他是A3成員中最開朗的人，很想演一次活潑開朗的角色。從這點出發，應該可以很有趣的詮釋『道華』這個角色。」
（圖片、影片來源：KAKAO、Lee Jae Wook fans）
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