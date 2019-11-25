【有片】IU演唱會安可前得知具荷拉去世，唱響《Dear Name》：即使這個世界少了人情味，也希望我們能夠相親相愛地活著

【有片】IU演唱會安可前得知具荷拉去世，唱響《Dear Name》：即使這個世界少了人情味，也希望我們能夠相親相愛地活著

明星   2019年11月25日   星期一10:14   Rui   31

人們尚未從Sulli離世的震驚中緩過來，又聽到了她的閨蜜具荷拉的噩耗，而作為兩人好友的IU一多月的時間痛失兩名好友，內心的衝擊與傷痛真的只有她自己知道。

11月24日，具荷拉被發現在家中身亡。 而就在同日IU正在首爾舉辦個人演唱會的最後一場演出，二次安可她選擇了《Dear Name》，因為登台前她得知了具荷拉離開的消息。

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站在台上的IU說道：「嗓子雖然啞了，但這是我想唱的歌。 寫這首歌時的心情在這個情況下是同樣有效的。 越是這個時候我們就越要互相愛護，即使這個世界少了(人)情味，也希望我們能夠相親相愛地活著。 」

IU雖然鎮定地說著一番話，甚至還笑著，但明顯聲音是壓抑、克制的，我們無法想像她當時的心情到底如何，顯然若不是面對滿場熱情的粉絲，她可能已經哭到泣不成聲。 但IU的專業告訴她要穩定住情緒，於是就有了最後一首歌《Dear Name》。

「圖：YouTube、NATE」

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留言/評論
  • Bear N Kuma
    都是當年同期活動的😭 多謝知恩 要堅強🙏
    3小時前
  • Isaac Chan
    知恩，要堅強啊！Fighting!💪🏻
    4小時前
  • Chi Keung Chow
    真的好可惜.........
    4小時前
  • 林五月
    她會很堅強的~
    4小時前
  • Yu Qin
    江幸怡 我們知恩啊😢
    3小時前
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