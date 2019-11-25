最新消息！BTS 防弹少年团在 AMAs 颁奖礼夺下「全美最受欢迎团体奖」

（有片）恭喜 BTS 恭喜 ARMY ～！！防弹少年团 得奖感言里提到：「没有 ARMY 我们是做不到这一切的。」
超人气 BTS 防弹少年团在《2019 American Music Awards》（全美音乐奖／简称AMAs）上，夺下了今年度的「Favorite Duo or Group Pop/Rock」（最受欢迎重唱组合或团体体奖：流行／摇滚类）。
这也是防弹少年团继2018年的「Favorite Social Artist」（最受欢迎社群明星奖）后，连续两年在 AMAs 上得奖。
虽然很遗憾不能出席现场活动，防弹少年团仍留下了得奖感言：「大家好！我们是 BTS，非常感谢大家，很荣幸能获得如此重要且富有意义的奖项。很遗憾我们不能在现场经历如此棒的一晚，但我们希望很快能再与你们见面。
BTS 从成团到现在已经过了六年半，我们许多的梦想都已成真，也是因为有 ARMY 这些事才能够发生，没有大家的喜爱与支持，我们是无法做到这一切的。我们会尽全力不辜负大家的期望，将这份喜爱回馈给大家，谢谢你们，ARMY！！！」
▼成员发表得奖感言可快转至 00:50 观看。
＊BTS 在 AMAs 上一共拿下三个奖项：
「Favorite Duo or Group Pop/Rock」(最受欢迎重唱组合或团体体奖：流行／摇滚类)
「Tour of the Year」(年度巡演奖)
「Favorite Social Artist」(最受欢迎社群艺人)
再次恭喜 BTS～！
（图自：American Music Awards）
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