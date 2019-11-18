如果《QUEENDOM》有男生版《KINGDOM》，超想看這幾個男團Battle

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Mnet《Queendom》已經落下帷幕，MAMAMOO奪得總決賽冠軍。



該節目一經播出以來，就引起了很強的討論度和話題度，因為在此之前都未曾有過這種在役女團現場battle的節目形式，每一期節目都讓歌迷們看到了與自己心目中所想的女團完全不同的面貌。

既然有了《Queendom》，不知道接下來不會有男生版的《Kingdom》。 真要是播出的話，邀請這幾支男團來參加想必收視率一定會很火爆。

1. INFINITE



2010出道之後就連續推出《Be Mine》、《追擊者》、《Man In Love》等多首經典歌曲的INFINITE目前呼聲很好。 不過，目前有多位成員正在部隊服役中，L又轉去了新東家，短時間內應該不會看到他們的完整體活動了，非常遺憾。

2. TEEN TOP



產出《瘋了》、《Miss Right》、《Rocking》等膾炙人口的熱門歌曲的TEEN TOP有著獨特的高中生氣質，尤為擅長這種為愛癡狂的小奶狗風，雖然成員們也面臨著要入伍， 不過還是有不少粉絲說想要在《Kingdom》的舞台上再次看到他們。

3. NU’EST



2012年出道的NU’EST已經有了足夠的老練，又經過《Produce 101》第2季的磨煉，若是出現在《Kingdom》的舞台上絕對是最吸引觀眾目光的團隊。

4. BTOB



BTOB雖然看上去很「逗比」，但其實是一支感性爆棚的愛豆團，他們獨特的感性和不俗的唱功，如果站在《Kingdom》上不知道又會演繹出怎樣的感性幽默。

5. VIXX



和BTOB同年出道的VIXX，也有不少粉絲想要看到他們啊。 以造型、氛圍取勝的VIXX到時候又會帶來怎樣的視覺衝擊呢？

6. SEVENTEEN



說到SEVENTEEN怎麼能少了「刀群舞」，自從2015年出道之後就圈了無數的少女粉，《萬歲》、《非常NICE》等簡直太洗腦了。

「圖：NATE」

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