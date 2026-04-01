宋智孝直球告白知名男偶像：「要不要跟我交往？」《Running Man》戀愛線全面大爆發

29日播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，宋智孝神來一句告白台詞，讓現場氣氛瞬間變得火熱起來～～～。

當天成員們提到了《黑白大廚》的「料理狂人」尹男老，並開玩笑說：「睿恩不是在跟尹男老交往嗎？」對此池睿恩笑著回應：「不是啦，是他喜歡我。」讓現場一片笑聲。（當期嘉賓是歌手成始璄與BTOB李昌燮）



這時劉在錫說：「始璄說睿恩喜歡玟碩（MeloMance主唱）。」成始璄也爆料表示：「我還幫她接通電話了。」對此池睿恩感動地說：「我很喜歡 MeloMance 的歌，所以很幸福。」



接著有人問池睿恩對成始璄的看法，她表示：「我學生時期就很喜歡成始璄前輩，他是很多女生的理想型。」甚至有人直接問她：「如果叫妳跟始璄交往，妳會交往嗎？」池睿恩一開始害羞地說「哎呀…」，最後卻爆出直球回答：「會交往啦。」成始璄也順勢回應：「那我們就先短暫交往一下吧。」加入戀愛情境劇，讓大家都大吃一驚。



面對這意想不到的發展，池睿恩害羞到不行。這時有人問李昌燮：「昌燮覺得睿恩不漂亮嗎？」李昌燮回答：「很漂亮。」接著又問池睿恩幾歲，得知她是1991年生後，李昌燮說：「還是個小孩啊，小孩。」其實李昌燮是1994年生，只比1991年生的池睿恩小3歲而已。

劉在錫吐槽說：「你根本沒看過真正的小孩吧。」接著提到宋智孝，問李昌燮：「那年上怎麼樣？」當李昌燮說自己喜歡年上的女生時，宋智孝立刻突襲告白：「那要不要跟我交往？」



李昌燮也爽快回答：「好。」讓現場瞬間沸騰。



李昌燮還補一句：「因為是大我10歲的姐姐，所以沒問題。」HAHA 則興奮地喊：「今天是怎樣，大家都在交往！」



▼節目片段：



之後在搭乘巴士移動時，成員們又繼續起鬨戀愛線：「今天太有趣了，情侶坐在一起吧。」再度進入情境劇模式。有人說：「以旁觀者的角度看，成始璄跟池睿恩很有可能。」但又補充：「李昌燮跟宋智孝比較像搞笑路線，兩個人一句話都沒說。」

宋智孝和李昌燮笑著回應：「現在是彼此了解的階段。」不過當大家看到李昌燮緊緊抓著椅子上的扶手時，立刻大笑說：「昌燮抓著扶手是在保持警戒吧！」



這時HAHA又說：「最悲傷的戀愛劇是梁世燦。」曾是節目原本戀愛線的梁世燦立刻低頭說：「睿恩啊，我沒辦法跟始璄哥競爭。」讓現場更加爆笑。

另一方面，當天成始璄與李昌燮開始唱歌時，原本充滿競爭氣氛的現場瞬間變成高品質演唱會舞台，為成員們帶來一場「耳朵享福」的表演，這一期節目真的是太有趣啦～！XD

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