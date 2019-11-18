你竟然隱婚還有孩子了？PENTAGON禹奭：不不不～那是我來的！XD
明星 2019年11月18日 星期一08:37 Rui
有男愛豆竟然因為手機殼上的照片被誤認為有了孩子？！
說的就是PENTAGON禹奭。 他是PENTAGON裡個子最高的成員，也曾和賴冠霖組過二人小分隊活動過。
禹奭自爆了讓人爆笑的「被」當爸爸的經歷。 原來起因都是因為手機殼。 禹奭的手機殼上印著一個小男孩的照片，看上去只有2、3歲，小臉胖嘟嘟，白白嫩嫩的，非常可愛。 因為眉眼和禹奭相似，就被很多人問是不是他隱藏起來的兒子。
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禹奭不得不解釋說：那是我自己啦~其實禹奭是1998年生，按照韓國年齡算也才22歲而已。 但就因為手機殼上的圖案已經被多次問過是不是已經結婚了。
看看禹奭小時候的照片，又是一個好好長大的完美例子，略微下垂的狗狗眼從小到大就沒有變過，皮膚白皙，有著乾淨純真的氣質。
同隊的安達祐人也和禹奭一樣把自己的幼年照做成了手機殼，同時還有禹奭的照片。 為什麼有隊友的照片呢，祐人解釋說小時候的禹奭實在是太可愛了。
「圖：PANN」
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