如果《QUEENDOM》有男生版《KINGDOM》，超想看这几个男团Battle

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Mnet《Queendom》已经落下帷幕，MAMAMOO夺得总决赛冠军。



该节目一经播出以来，就引起了很强的讨论度和话题度，因为在此之前都未曾有过这种在役女团现场battle的节目形式，每一期节目都让歌迷们看到了与自己心目中所想的女团完全不同的面貌。

既然有了《Queendom》，不知道接下来不会有男生版的《Kingdom》。 真要是播出的话，邀请这几支男团来参加想必收视率一定会很火爆。

1. INFINITE



2010出道之后就连续推出《Be Mine》、《追击者》、《Man In Love》等多首经典歌曲的INFINITE目前呼声很好。 不过，目前有多位成员正在部队服役中，L又转去了新东家，短时间内应该不会看到他们的完整体活动了，非常遗憾。

2. TEEN TOP



产出《疯了》、《Miss Right》、《Rocking》等脍炙人口的热门歌曲的TEEN TOP有著独特的高中生气质，尤为擅长这种为爱痴狂的小奶狗风，虽然成员们也面临著要入伍， 不过还是有不少粉丝说想要在《Kingdom》的舞台上再次看到他们。

3. NU’EST



2012年出道的NU’EST已经有了足够的老练，又经过《Produce 101》第2季的磨炼，若是出现在《Kingdom》的舞台上绝对是最吸引观众目光的团队。

4. BTOB



BTOB虽然看上去很「逗比」，但其实是一支感性爆棚的爱豆团，他们独特的感性和不俗的唱功，如果站在《Kingdom》上不知道又会演绎出怎样的感性幽默。

5. VIXX



和BTOB同年出道的VIXX，也有不少粉丝想要看到他们啊。 以造型、氛围取胜的VIXX到时候又会带来怎样的视觉冲击呢？

6. SEVENTEEN



说到SEVENTEEN怎么能少了「刀群舞」，自从2015年出道之后就圈了无数的少女粉，《万岁》、《非常NICE》等简直太洗脑了。

「图：NATE」

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