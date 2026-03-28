兵役期間爆出假冒癲癇患者閃兵爭議！Ravi「要成為更好的人」是為復出做準備嗎

偶像男團VIXX的成員Ravi因違反兵役法，一審判決有罪，他也承認了自己的錯誤行為。日前他也親自傳達了目前退伍的狀況，表達自己深刻反省的心境。不知道粉絲們是否仍然支持他？

Ravi在27日向大家問候，他首先表示時隔許久再度問候大家，接著說明自己從2022年10月起擔任社會服務要員，期間也因為違反了兵役法而接受相關審判，因為這個審判而中斷了服役，之後也根據兵務廳的處分以及規定，將剩下的兵役期間完成，因此服役直到2025年12月31日退伍。



在這樣的過程中，回顧自己以及要催促自己的時候，因為個人的狀況以及環境作為藉口而得到大家的理解，讓Ravi自己感到相當羞愧，並提到領悟了他因為自己卑鄙的選擇，可能因此造成對他人的傷害，他也對於那些因為自己錯誤的行為而受到傷害的人再度致上歉意，往後希望自己成為更好的人，持續不斷的學習，好好整頓一下自己。



據檢方透露，Ravi是與一位中間人具某，共謀假扮為癲癇患者獲取診斷書，試圖申請免除兵役，而以不拘留起訴。Ravi依照具某的指示劇本演出，假裝暈倒並接受醫院檢查，雖然當時負責的醫師診斷寫著「無法確認症狀」，但Ravi仍無視診斷要求開立處方藥物，得到醫師建議藥物治療的意見。2021年當Ravi向兵務廳提交「疑似癲癇」的診斷書，具某還傳來訊息寫著「Good，免除兵役」。



當時Ravi在4月11日舉行的第一次公開審查中承認了這個事實，原本應被判定為補充役4級的他，從去年10月開始作為社會服務要員，完成兵役。一審判定Ravi有罪並要求有期徒刑一年，緩刑兩年，社會服務120小時。而Ravi承認自己的錯誤表示接受一審判決，並且不會再上訴，但當時檢方仍要求判處有期徒刑兩年，再度上訴，不過最後二審維持了原判決。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞