人設沒錢還天天穿名牌？換做其他人早就被罵慘，《山茶花開時》孔曉振卻一片好評！

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孔曉振，作為韓劇女王，不光是男神收割機，更是時尚達人、穿搭種草機，她在劇裡的穿搭經常都能引領流行。

這次也不例外，孔曉振通過《山茶花開時》又引領了一回「鄉村風」穿搭，全劇裡的造型看起來都非常親民，仿佛讓廣大觀眾們的穿搭借鑒門檻大大降低。 於是就有觀眾真的上網搜尋「東柏」到底都穿了那些牌子。



不查不知道，一查嚇一跳。 明明孔曉振穿起來那樣接地氣，怎麼每件都那麼貴？ 最讓人覺得驚訝的是，這麼貴的衣服出現在經濟狀況並不太好的東柏身上卻毫無違和感。 在《山茶花開時》裡，孔曉振飾演的東柏是個靠經營小酒館獨自撫養兒子的單親媽媽。 當連酒館受到威脅時她也要咬牙開門營業，因為一旦關門就斷了生計，雖然每天酒館的生意都還不錯，但也絕對不是大富大貴的女主設定。

孔曉振的襯衣、連衣裙、連體褲、針織衫、鞋子、包包，其實無不是潮牌或貴牌。 就拿這件出現在第2集中的天藍色碎花裙來說，就來自品牌VETEMENTS，售價181萬（韓幣，下同）。



奢侈品牌MIU MIU的針織衫也隨便拿來搭配~



但凡出現在孔曉振身上的衣服，都很有講究，隨便一個包包都超過100萬。



然而，名牌傍身的孔曉振演起經濟並不富裕的東柏來完全沒有受到任何指責，甚至在服裝品牌和價格曝光後大家的反應都是「完全看不出是名牌啊」、「超級適合東柏的」等。 這樣的人設和造型配置並不是第一次出現在韓劇中，其實早就出現過劇中的女主明明生活窮困潦倒，但每次出鏡都像是時裝秀，大牌名牌換著穿，當時可是被廣大觀眾給罵慘了，稱編劇毫無嘗試，劇情難讓人入戲等， 觀眾們不允許妨礙他們進入人物角色和劇情的時尚存在。 因此，最近的韓劇中，不少演員為了刻畫符合劇中人物的形象，甚至去逛二手市場。



換到孔曉振身上，觀眾們就「毫無原則」了，哈哈哈哈。 其實劇中的東柏造型多變，幾乎沒有出現過同樣的服裝或配飾，但穿在孔曉振身上，再貴的衣服也只是衣服而已，是烘托她氣質的存在，讓人所有的注意力都集中到了她這個人或是演技上，衣服也只是襯托她存在的「物件」而已。 復古風的連衣裙、仿佛立刻就能開拍「請回答」系列的背帶褲、親手做的帽子和包包、手鏈等，每一樣都是塑造出看似土裡土氣，卻透著一股文藝清新風的東柏的功臣。

「圖：《山茶花開時》」

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