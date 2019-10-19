【K社韓文小百科】「這些英語只有K-POP粉絲能看懂？」韓語飯圈詞彙滲透進英文

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看起來有點「奇怪」的英文，一旦代入韓文模式去思考，立即就看懂了耶！ XD

隨著K-POP文化擴張至全球，越來越多英語圈的粉絲頻繁接觸到韓飯圈的文化，也很自然地接受、吸收了韓飯圈特有的表達方式，其中一部分就體現在語言習慣的改變上。 近日有網友總結了英語圈粉絲會用到的「韓文外來語」，讀起來真的蠻奇妙呢！

原PO表示：「文化以有意義的水準進行擴散時，原本已經存在的、好端端的單詞都會被外來語替代。 以下是K-POP流行之後英語圈粉絲中間的變化。」



按順序解讀一下：

Who = nugu（누구），「那個帥哥是nugu？ 」

Stalker = sasaeng（사생），也就是「私生飯」！

Media manipulation = media play （언플），韓文應該是「言論+play」結合之後的縮寫，指電視台、新聞社等等只報導對一方有利的內容， 或者做過度的包裝宣傳等等。

Releasing a new album = come back（컴백），中文即「回歸」，指歌手發行新專輯。



Nasty solo stan = akgae（악개），韓文「악질 개인 팬（惡性個人粉）」的縮寫，中文對應「唯毒」，指「在某個團裡只喜歡個別成員、貶低其他成員的粉絲」。 這詞彙就算是韓國人，如果不在飯圈都不一定會懂吧！

Hater = anti（안티），「黑粉」就比較流傳廣泛了，畢竟已經有網漫和同名影視作品就叫做《所以...... 和黑粉結婚了》XD



明明就可以用英文講以上這些詞彙，卻偏偏要用韓文外來詞，真的是完全融入K-POP文化的英語圈粉絲，也太可愛了XD



（圖源：網路）

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