《意外發現的一天》劇中全是18歲，戲外演員們的年齡讓你意想不到！？

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大家點進文章之前，可以先留言告訴小編，你心中的「老大」跟「忙內」是誰呢？

MBC 熱門劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）最近在網上的討論度相當高，新一代演員之間的合作+人氣網漫成功改編，為這齣劇製造了不少話題，每一回播出總能夠上熱搜榜單，人氣真的很高。



而主要演員也是統一設定為18歲，但實際年齡又會是幾歲差呢？我們先從年紀最小的開始公佈吧！（*歲數則以實歲為主）

▼忙內／老么／老七．大家有猜中嗎？年紀最小的主演就是呂珠多（李娜恩 飾）啦！1999年5月5生（金牛座20歲），以外型和甜美的笑容來說，真的是標準的漫畫女主人公呢。



▼老六．就是李在旭啦！雖然對他很抱歉，但很多網友一開始都以為他有27~28歲以上，但實際上他是1998年5月10日生（金牛座），今年才21歲啦，在這齣劇中他依舊壞得很有魅力。（跟男女主角站在一起時，真的以為他是年紀最大的，看起來就很成熟穩重。XD）



▼排名第五的則是我們的女主角端午（金惠允 飾），1996年11月10日生（天蠍座22歲），她的演技真的很好，從輕熟女到學生妹都很能駕馭，雖然連兩部戲都是大小姐的人設，但其實也很適合吃苦耐勞的感覺。



▼排在第四位的人，就是男主角路雲（本名：金錫佑）啦！1996年8月7日生（獅子座23歲），在劇中雖然扮演話很少的「一天」，實際上可是話非常多，又活潑可愛的性格，相信大家看花絮都可以知道，這種反差萌也非常討喜啊。



▼老三是校園王子、漫畫男主人公吳南柱（金永大 飾），1996年3月2日生（雙魚座23歲），和李娜恩站在一起時，真的很有王子跟公主的FU，非常登對。



▼老二則是漫畫裡的悲情男二、端午的好夥伴－李道華（鄭乾柱 飾），1995年5月26日生（雙子座24歲），笑容很溫暖感覺也很好相處的他，真的太適合漫畫中的男二角色了…。TAT



▼最後就是我們的老大哥、大家最眼熟的演員李泰利啦！1993年6月28日生（巨蟹座26歲），童星出身（5歲就開始拍戲了）但一直都很童顏，跟弟弟妹妹們同框也不顯老，當然，他在劇中的歲數設定也不是18歲，而是秘密～，他的真實身份究竟會是誰呢？



其實，大家年齡上的差距也不大啦～，花絮中可以看到彼此相處都很融洽愉快，所以不管正式播出或者是花絮，都很讓人期待！

《意外發現的一天》每週三、四晚間 20:55 播出。

（圖自：官方劇照）

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