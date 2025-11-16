【K社韓國小百科】「休息中」青年創歷史新高76萬人，父母心酸：外面遇到白日遊的子女只能裝不認識

韓國「不工作也不找工作」的人越來越多！

根據韓國國家數據局近日公佈的《非經濟活動人口與非薪資勞動補充調查》結果顯示，截至今年8月，全國非經濟活動人口中，單純表示「在休息」的人數突破264萬人，一年增加了7萬3千人，創下歷年新高。

所謂「非經濟活動人口」，是指15歲以上、沒有就業也未從事求職活動的群體。 而其中「單純休息」族群的增加特別引人關注。 這一數字從2022年的223萬9千人，逐年上升到2023年的232萬2千人，2024年更達到264萬1千人，幾乎每年都在創新高。 尤其是20、30歲的年輕族群，約有76萬人屬於「在休息」，一年內增加了1萬6千人。專家分析，這些人多半並非真的「想休息」，而是因找不到理想工作、乾脆放棄求職，反映出青年層就業市場的「職位錯配（Mismatch）」問題愈發嚴重。



另一項值得注意的變化是，自營業者人數也明顯減少。 今年8月包括自營業主與無薪家屬勞工在內的非薪資勞動者共655萬4千人，較去年同期減少10萬3千人，為2020年疫情爆發以來最大跌幅。 其占總就業人口的比重，也從2013年的27.9%一路下降至今年的22.6%。

在行業別中，農林漁業減少最多，一年內少了13萬1千名非薪資勞動者; 運輸與倉儲業也減少4萬1千人。 不過農林漁業仍是非薪資勞動者最多的領域，達136萬7千人，其次是批發零售業（109萬3千人）、餐飲住宿業（88萬3千人）、運輸倉儲業（70萬3千人）。



從OECD統計來看，韓國的自營業比例高達22.9%，遠高於美國（6.2%）、加拿大（6.7%）、德國（8.3%）、日本（9.2%）等主要先進國家，僅次於土耳其、希臘與墨西哥等少數國家。

專家指出，這些數字反映出韓國整體仍缺乏大型企業提供的穩定、高品質職位，加上高齡化與就業結構問題，導致越來越多勞動力處於「想工作卻暫時放棄」的狀態。 雖然整體就業率緩步上升，但就業品質與結構的改善，距離先進國水準仍有一段差距。

