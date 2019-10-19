TWICE X Kakao Friends合作款第二波今日发布！ 散布谣言中伤李瑞镇、少时 Sunny 的恶意网友终被判刑！ Beenzino 为《Fever Music 2019》出击 今发行特别音源！ 超实用！现在去韩国旅游不知道穿什么衣服？这张表一目了然～ 【K社韩文小百科】「这些英语只有K-POP粉丝能看懂？」韩语饭圈词汇渗透进英文 《意外发现的一天》剧中全是18岁，戏外演员们的年龄让你意想不到！？ 「这到底算不算分手暴力？」具惠善：恨过安宰贤也曾想毁掉他，现在终於解恨了！

看起来有点「奇怪」的英文，一旦代入韩文模式去思考，立即就看懂了耶！ XD

随著K-POP文化扩张至全球，越来越多英语圈的粉丝频繁接触到韩饭圈的文化，也很自然地接受、吸收了韩饭圈特有的表达方式，其中一部分就体现在语言习惯的改变上。 近日有网友总结了英语圈粉丝会用到的「韩文外来语」，读起来真的蛮奇妙呢！

原PO表示：「文化以有意义的水准进行扩散时，原本已经存在的、好端端的单词都会被外来语替代。 以下是K-POP流行之后英语圈粉丝中间的变化。」



按顺序解读一下：

Who = nugu（누구），「那个帅哥是nugu？ 」

Stalker = sasaeng（사생），也就是「私生饭」！

Media manipulation = media play （언플），韩文应该是「言论+play」结合之后的缩写，指电视台、新闻社等等只报导对一方有利的内容， 或者做过度的包装宣传等等。

Releasing a new album = come back（컴백），中文即「回归」，指歌手发行新专辑。



Nasty solo stan = akgae（악개），韩文「악질 개인 팬（恶性个人粉）」的缩写，中文对应「唯毒」，指「在某个团里只喜欢个别成员、贬低其他成员的粉丝」。 这词汇就算是韩国人，如果不在饭圈都不一定会懂吧！

Hater = anti（안티），「黑粉」就比较流传广泛了，毕竟已经有网漫和同名影视作品就叫做《所以...... 和黑粉结婚了》XD



明明就可以用英文讲以上这些词汇，却偏偏要用韩文外来词，真的是完全融入K-POP文化的英语圈粉丝，也太可爱了XD



（图源：网路）

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