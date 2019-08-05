《德魯納酒店》的雙重佳績：Gummy OST 橫掃音源榜，收視率再創新高！

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Gummy 為《德魯納酒店》演唱的 OST 終於在昨天釋出完整版音源，感人的詮釋果然讓這首歌拿下音樂榜第一名！

tvN 昨天（4 日）傍晚公開了 Gummy 演唱的第七首 OST「請記住與我共度的每一天和當時」，而今天上午這首歌已拿下 Mnet、Bugs、NAVER Music、Soribada、Olleh Music⋯⋯等音源網站的即時榜冠軍，再度印證 Gummy 身為 OST 之王的地位。



「請記住與我共度的每一天和當時」僅配著清淡的鋼琴伴奏，Gummy 以歌聲輕輕起頭鋪陳出引人入勝的畫面，感染力十足的歌聲漸次將歌曲帶往高潮，配上畫面看來讓人更深深陷入劇情裡。

另一方面，昨天播出的《德魯納酒店》又以全國 9.131%、首都圈 10.469% 的好成績刷新了自身的最佳收視率紀錄，最後就來看看第九集預告！





（照片與影片來源：DOM、tvN、C-JeS Entertainment）

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