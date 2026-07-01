【多圖】南宮珉攜李雪、金大明出席《婚姻之後》製作發表會！犯罪驚悚新劇引期待，7月4日 Disney+上線

南宮珉、李雪＆南宮珉、金大明（封面圖源：TVDaily）
KBS新劇《婚姻之後》於1日下午舉行製作發表會，導演金正鉉攜主演南宮珉、李雪、金大明、李尚熙等人亮相現場，為即將登場的新劇造勢。
南宮珉、李雪、導演金正鉉、李尚熙、金大明（圖源：TVDaily）南宮珉、李雪、李尚熙、金大明（圖源：TVDaily）
南宮珉
南宮珉（圖源：TVDaily）南宮珉（圖源：TVDaily）
李雪
李雪（圖源：TVDaily）李雪（圖源：TVDaily）
金大明
金大明（圖源：TVDaily）金大明（圖源：TVDaily）
李尚熙
李尚熙（圖源：TVDaily）李尚熙（圖源：TVDaily）
南宮珉＆李雪
南宮珉＆李雪（圖源：TVDaily）南宮珉＆李雪（圖源：TVDaily）
南宮珉＆金大明
南宮珉＆金大明（圖源：TVDaily）南宮珉＆金大明（圖源：TVDaily）
另外，《婚姻之後》講述一名男子在離婚前夕，為了救回突然遭綁架的妻子，與犯罪集團展開驚險對抗的故事，是一部融合愛情與懸疑元素的犯罪驚悚劇。南宮珉等實力派演員將如何詮釋這場充滿危機與情感交織的故事，也備受期待。海外觀眾可於7月4日起透過 Disney+ 收看！
（圖源：Disney+ 《婚姻之後》海報）海報）
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