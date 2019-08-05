【有片】《姜食堂3》沒有你該怎麼辦！只有這麼一位的「洗總」李壽根 包辦大大小小的任務
綜藝 2019年8月5日 星期一12:09 JiaJia
每個廚房都需要一位「李壽根」…《姜食堂》真的辛苦啦，趕快和殷志源手牽手去冰島吧！XD（欸）
由羅PD團隊打造、tv綜藝節目《姜食堂3》於上週五（2日）播出最後一集。節目組特別在「導演版」中回顧「洗碗總負責人（洗總）」李壽根，在節目裡如何成為「廚房的英雄」，他真的一個人當作一百個人在用！（大笑）
成員們從慶州回來後，在7月時聚餐。大家提到：「要是沒有壽根哥的話，就出大事了～」，以此為開端，節目組獻上關於「廚房的英雄」李壽根的特別影片。從疏通廚房的下水道，到幫圭賢烤披薩的火爐滅火，李壽根展現全能又踏實的一面。
看到這樣的「人才」，「廚房TEAM」和「大廳TEAM」開始「搶人大戰」。但是，李壽根是「Only One」，所以不分廚房和大廳，所有事情他都包辦了，有的時候甚至會變身為「廚師」、張羅員工們的午餐。
這麼拼命的李壽根，原以為可以從「總公司」那裡獲得「正式職位」，結果是…「洗碗總負責人」！陷入「洗碗地獄」的他，空閒時間還是做著那些細小但重要的事情。
好了，從「洗總」的職位退下後，李壽根該和殷志源去冰島囉！（大笑）究竟什麼時候會出發呢～
（圖片、影片來源：tvN《姜食堂》）
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