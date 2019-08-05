《德魯納酒店》OST陣容超強大！目前公開的7首全都在音源榜單上，Red Velvet也確定加入！ tvN夏日快樂頌公開！劉在錫、李壽根、圭賢、惠利、鄭敬淏、朴誠雄等人出演，展現滿滿的清爽感！ 鄭埻夏上《認識的哥哥》說：劉在錫雖然是弟弟，卻是哥哥一樣的存在。 《極限逃生》曹政奭懼高症在潤娥面前裝堅強? 票房亮眼8/30台灣上映 【有片】《週偶》聽到這位NCT DREAM成員長得很像自己…黃光熙爆走：「瘋了嗎！是不是想埋葬我？」 人氣網漫改編《很便宜，千里馬超市》光看「演員陣容」就搞笑的全新喜劇登場！ 邕聖祐演唱《18歲的瞬間》OST《我們相遇的故事》公開！ 庭沼珉與 Blossom 簽約 成為宋仲基、朴寶劍師妹！ 《Running Man》成員爆笑扮醜只為逗笑金鍾國，真的很難忍住笑啊！ 恭喜少女時代出道滿 12 週年！談全員回歸可能性「都有在討論」 Weki Meki 迎接夏天 出道兩週年紀念日當天回歸！ 「JBJ 出身」權玄彬 月中攜首張個人專輯重新出發！ 【有片】《姜食堂3》沒有你該怎麼辦！只有這麼一位的「洗總」李壽根 包辦大大小小的任務 《德魯納酒店》的雙重佳績：Gummy OST 橫掃音源榜，收視率再創新高！ 姜丹尼爾＆TWICE志效戀愛消息7月20日就輸入！網友推測考慮到姜丹尼爾出道專輯而推遲，更表示：「D社還是有良心的！」 【有片】《蒙面歌王》「精靈」衛冕成功登第107代歌王！評審：「每次聽他唱歌都會莫名傷心」 今日有三部新劇首播！SBS《17歲的條件》& KBS《讓我聆聽你的歌》& MBC《歡迎來到第2人生》 韓國上調最低時薪至8590元僅上漲2.9% 明年1/1生效 又一對韓流情侶誕生！姜丹尼爾♥TWICE隊長志效戀愛中 於今年初開始交往 喂～裴珍映你身上發生了什麼？「小狼」長大了成了性感狼男，連眼神都變了！ 凌晨曝頂級明星秘戀7年11月結婚後秒刪？ D社：照片是合成的 金曜漢高中畢業照曝光：體高歐巴的魅力，真的是從小帥到大啊～♥ 體型這麼大隻卻能這麼可愛？MONSTA X Shownu的反差萌盡頭在哪裡啊～

← 上一則 下一則 →