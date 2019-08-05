【有片】《姜食堂3》沒有你該怎麼辦！只有這麼一位的「洗總」李壽根 包辦大大小小的任務

【有片】《姜食堂3》沒有你該怎麼辦！只有這麼一位的「洗總」李壽根 包辦大大小小的任務

綜藝   2019年8月5日   星期一12:09   JiaJia   8

每個廚房都需要一位「李壽根」…《姜食堂》真的辛苦啦，趕快和殷志源手牽手去冰島吧！XD（欸）


由羅PD團隊打造、tv綜藝節目《姜食堂3》於上週五（2日）播出最後一集。節目組特別在「導演版」中回顧「洗碗總負責人（洗總）」李壽根，在節目裡如何成為「廚房的英雄」，他真的一個人當作一百個人在用！（大笑）

成員們從慶州回來後，在7月時聚餐。大家提到：「要是沒有壽根哥的話，就出大事了～」，以此為開端，節目組獻上關於「廚房的英雄」李壽根的特別影片。從疏通廚房的下水道，到幫圭賢烤披薩的火爐滅火，李壽根展現全能又踏實的一面。

看到這樣的「人才」，「廚房TEAM」和「大廳TEAM」開始「搶人大戰」。但是，李壽根是「Only One」，所以不分廚房和大廳，所有事情他都包辦了，有的時候甚至會變身為「廚師」、張羅員工們的午餐。

這麼拼命的李壽根，原以為可以從「總公司」那裡獲得「正式職位」，結果是…「洗碗總負責人」！陷入「洗碗地獄」的他，空閒時間還是做著那些細小但重要的事情。


好了，從「洗總」的職位退下後，李壽根該和殷志源去冰島囉！（大笑）究竟什麼時候會出發呢～

（圖片、影片來源：tvN《姜食堂》）

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留言/評論
  • Mavis Ko
    咱洗總真的好辛苦好可愛！其實這一季全體成員都好累！節目也真的很好看
    1小時前
  • Emily Lam
    秀根除了不能生孩子，做甚麼其他的都很會😂
    53分前
  • Anna Chung
    只有秀根能夠超越秀根
    1小時前
  • TzuYen Elf
    萬能秀根（自己取的）
    2小時前
  • 何佩儒
    抹茶皮膚 李秀根
    2小時前
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