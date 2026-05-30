曹政奭表明不想生第三胎了！心疼妻子Gummy產後痛苦的恢復過程：妻子的健康最重要

韓國演藝圈知名度極高的「明星夫妻」演員曹政奭與歌手Gummy透露了放棄生第三胎計畫的原因。

29日，YouTube頻道「Channel 曹政奭」公開影片，邀請歌手Gummy作為《奭與音樂之間》的首位來賓出演。



當天，曹政奭對平時不太喜歡上節目的Gummy問道：「我們原本不是很少一起上節目嗎？」Gummy回答：「我幾乎都不上，之前只有在『新人歌手曹政奭』的時候一起上過一次。」



對於曹政奭挑戰經營YouTube頻道一事，Gummy也給予正面評價。她表示：「我覺得YouTube真的很適合你，完全不會有任何排斥感。」



隨後，兩人聊到了最近出生的第二個女兒。曹政奭一邊與她擊掌一邊說：「恭喜妳生下第二胎。」Gummy則笑著表示：「真的太好了，我很幸福。」不過，她也坦言育兒的負擔確實變得更重了。





Gummy透露：「對孩子的牽掛和心疼，真的變成了兩倍。」對此，曹政奭提到妻子的母愛，表示：「她對孩子的愛真的滿到快要溢出來，我甚至會想，世界上真的有這樣的媽媽嗎？」

他接著說：「第一胎的時候是這樣，第二胎也是這樣。她甚至會因為太想孩子而哭。雖然大家都說每個媽媽都是如此，但我真的覺得非常了不起。」







Gummy則有些不好意思地回應：「所有媽媽其實都一樣啦。」目前兩人正在養育大女兒曹藝媛與二女兒曹雅妍。曹政奭也透露：「第二個孩子的個性相當乖巧。」

談到第三胎計畫時，Gummy表示：「身邊有很多人從我生下第二胎後，就開始推薦我們再生第三胎。」

過去曾開玩笑說過「想要第三胎」的曹政奭則坦言：「其實是我先說，我們應該不會再生第三胎了。」



曹政奭表示：「孩子們當然很重要，但我覺得妻子的健康更重要。看到她生完第二胎後恢復身體的過程，真的讓人很心疼。」

他接著說：「甚至讓我產生了想替她承受那些痛苦的念頭。看到那樣的她之後，我就完全不再有生第三胎的想法了。」



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