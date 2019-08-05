姜丹尼爾＆TWICE志效戀愛消息7月20日就輸入！網友推測考慮到姜丹尼爾出道專輯而推遲，更表示：「D社還是有良心的！」
明星 2019年8月5日 星期一11:33 Yuan
今日（5日），韓國媒體「Dispatch」報導，姜丹尼爾與TWICE隊長志效戀愛了。
兩位偶像經由某位前輩牽線，在年初開始交往。就算行程忙碌，姜丹尼爾與志效每星期都會約會一次以上，更提到7月25日當天為姜丹尼爾的出道日，兩人也一起度過。
（延伸閱讀：又一對韓流情侶誕生！姜丹尼爾♥TWICE隊長志效戀愛中 於今年初開始交往）
在今日早上，姜丹尼爾的所屬社才發佈了SOLO出道專輯的初動銷量（指專輯發售一週內的銷量）達到了46萬張。隨後，「Dispatch」就發佈了兩人正在戀愛的消息，有網友也發現該報導在7月20日就輸入，並推測「Dispatch」可能是考慮到姜丹尼爾的SOLO出道專輯發行，而推遲了報導的正式發佈日期。
讓不少網友表示：「D社還是有良心的」、「沒有在SOLO前爆呢」、「D社最後的溫柔」等等。對於兩人的戀愛傳聞，KONNECT和JYP也發表官方立場：「姜丹尼爾和志效是帶著好感交往的關係。」
（圖：KSD、Konnect Entertainment）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞