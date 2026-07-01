[推薦]明明非親眼所見，為何他卻深信不疑！《末行手記》學生崔顯旭妙筆生花讓老師崔岷植一步步深陷

日前剛公開的N台《末行手記》劇集，描述一位在創作上遇到瓶頸的文學教授許文悟（崔岷植飾），在課堂上對於某位工科的學生李強（崔顯旭飾）的例行作業感到印象深刻，甚至每週殷殷期待著他的故事發展，最終到底迎來什麼樣的反轉？一個文學作家為何對於並非親眼所見的內容深信不疑？

人對於未知的事物總是充滿著想像力，文學作家更是如此，劇中可看到多次許文悟教授日有所思夜有所夢，總是被自己的夢境給驚醒，對於這樣富有想像力的人，卻因為寫不出新的作品而一生平庸。而許文悟在年輕時的情敵金秀勳（許峻豪飾）卻成了人生勝利組，成了暢銷書作家並且擁有幸福家庭，這讓求子不成的許文悟總是心中充滿怨氣，甚至冷落自己的妻子。



這時許文悟注意到了一位總是坐在最後一排的男學生李強，他交的作業總有著精采的敘事，讓老師總是期待下週的作業內容連貫發展。李強的故事是自己結交了一位好朋友金世允，甚至好到直接住進世允家中一起生活，他的經歷讓老師耳目一新，許文悟要求特別單獨指導李強，只為第一時間看到他的作品，但李強提到自己因故無法再繼續下去時，許文悟甚至不惜為他偷出考試卷，好讓李強能順利再寫出精采作業。



遊走在道德邊緣的許文悟，也曾懷疑自己的行為是否失當，但他卻對於這種偷偷摸摸的感受上了癮，當他發現，李強故事中令人稱羨的家庭，竟然就是他的宿敵金秀勳一家，這讓他想要得知這個故事的慾望更加強烈，透過李強的文字轉述，許文悟甚至有了各式各樣的想像，想揭發這一家人的不堪，不管是婚外情或者是更嚴重的殺人事件等等，李強把故事說得越精彩，讓許文悟越是投入，享受著偷窺別人私生活的樂趣。



由於許文悟內心的嫉妒，他將宿敵金秀勳的行為想像得非常惡劣，無論是婚外情、剽竊他人作品、殺人滅口甚至最後家人失和等，都是許文悟潛意識中所希望發生的，越是見到他人表面上的風光，就越想要知道對方私底下可能有更多不可告人的祕密，才能稍稍平復自己內心的嫉妒。許文悟越挖越深，心中甚至有種快感，最後他才發現到，自己的情緒起伏全因為豐富的想像力，生活也早變了調，甚至曾經親密的枕邊人也已離他而去。



人性的慾望難以自制，窺探以及吃瓜的樂趣讓人越陷越深，尤其當這故事可能成為情感的投射，即使只是杜撰，也會令人想像成真實發生的畫面，這是作家說故事引人入勝的關鍵之處，但身為作家，卻也被這真假難辨的劇情給牽制了，專業最終還是敗給了人性。而有目的接近老師的李強，則是因為兒時一段記憶而耿耿於懷，精心策畫了12年後的復仇，利用人性弱點玩弄了老師的情感，甚至最後失去了所有。



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