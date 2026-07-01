神童＆金鍾旼有望時隔5年回歸《大逃脫：The Story》第二季！TVING回應「討論中」，老班底再合體引期待

神童與金鍾旼傳出有望加入《大逃脫：The Story》第二季，若順利回歸，熟悉的推理化學反應也有望再次登場，讓不少觀眾期待不已！

今日（1日）據韓媒報導，神童與金鍾旼傳出有望加入 TVING 新綜藝《大逃脫：The Story》（《大逃出》）第二季。兩人若成功回歸，將是繼2021年播出的《大逃脫》第四季後，睽違約5年再次加入《大逃脫》系列，消息一出也讓許多老粉瞬間期待不已。對此，TVING方面表示：「神童與金鍾旼的加入目前仍在討論階段。」



過去在《大逃脫》中，神童憑藉敏銳觀察力與出色推理能力，擔任隊伍中的「大腦擔當」，並以「神隊長」等稱號深受觀眾喜愛。如今有望重新回歸「大逃脫宇宙」，再度展現他的推理魅力，也讓人期待他這次會帶來哪些精彩表現。



而金鍾旼也有望一同回歸，他過去在節目中總是以迷糊又可愛的一面製造笑點，卻時不時展現出令人驚喜的「間歇性天才」魅力，成為《大逃脫》中不可或缺的存在。若這次能再次加入，相信也會帶來更多意想不到的名場面。



《大逃脫》是一檔以超越時空的場景展開冒險逃脫的綜藝節目，自2018年至2021年間共推出四季，並由鄭鐘然PD打造獨特的「大逃脫宇宙」，累積大批忠實粉絲，也成為 tvN 代表性綜藝系列之一。



不過，隨著鄭鐘然PD轉往 TEO，第五季製作一度陷入不確定。相隔4年後，節目以《大逃脫：The Story》之名於 TVING 重新回歸，但當時神童、金鍾旼、P.O等原班成員並未參與，改由高庚杓、伯賢、呂珍九等6人體制登場，也引發觀眾不同評價。如今傳出老班底員有望回歸，也再次掀起外界對新一季的期待。



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