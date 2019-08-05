《德鲁纳酒店》的双重佳绩：Gummy OST 横扫音源榜，收视率再创新高！
韩剧 2019年8月5日 星期一11:52 施乃琪
Gummy 为《德鲁纳酒店》演唱的 OST 终於在昨天释出完整版音源，感人的诠释果然让这首歌拿下音乐榜第一名！
tvN 昨天（4 日）傍晚公开了 Gummy 演唱的第七首 OST「请记住与我共度的每一天和当时」，而今天上午这首歌已拿下 Mnet、Bugs、NAVER Music、Soribada、Olleh Music⋯⋯等音源网站的即时榜冠军，再度印证 Gummy 身为 OST 之王的地位。
「请记住与我共度的每一天和当时」仅配著清淡的钢琴伴奏，Gummy 以歌声轻轻起头铺陈出引人入胜的画面，感染力十足的歌声渐次将歌曲带往高潮，配上画面看来让人更深深陷入剧情里。
另一方面，昨天播出的《德鲁纳酒店》又以全国 9.131%、首都圈 10.469% 的好成绩刷新了自身的最佳收视率纪录，最后就来看看第九集预告！
（照片与影片来源：DOM、tvN、C-JeS Entertainment）
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