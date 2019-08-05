【有片】《蒙面歌王》「精靈」衛冕成功登第107代歌王！評審：「每次聽他唱歌都會莫名傷心」
綜藝 2019年8月5日 星期一11:19 JiaJia
（雷）嗯…感覺全世界都知道這位「很會烤披薩」的「精靈」是誰了！（大笑）這次他在「歌王戰」中演唱了《嘆息》（原唱：李遐怡），大家都陷入傷感的情緒…真的好聽到哭！QQ
MBC綜藝節目《蒙面歌王》於昨日（4日）播出最新一期。「106代歌王戰」曾以朴孝信的《呼吸》獲得歌王的「精靈」，掀起一波討論。
在昨晚播出的節目尾聲，上演「精靈」與「防彈沙城堡」的「107代歌王戰」。「精靈」帶來李遐怡的《嘆息》，現場所有人都沉醉於他的歌聲中。有評審表示：「聽他的歌莫名會感到傷心」、「感覺這次的舞台比上次的精彩，令人難以忘懷」，以此給予高評價。
而金九拉說：「雖然我預測歌王會贏。但一年後再戰，情況可能不同。因為歌王會沉醉於現在的勝利，天天喝酒、過著放蕩生活，難道不是如此嗎？」感覺金九拉也知道「精靈」的真實身份了哈哈哈！！！「天天喝酒」是個關鍵～
再次祝賀「精靈」成為歌王！一定要點開影片欣賞他所帶來的舞台啊～
（圖片、影片來源：MBC《蒙面歌王》）
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