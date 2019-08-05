姜丹尼尔＆TWICE志效恋爱消息7月20日就输入！网友推测考虑到姜丹尼尔出道专辑而推迟，更表示：「D社还是有良心的！」
明星 2019年8月5日 星期一11:33 Yuan
今日（5日），韩国媒体「Dispatch」报导，姜丹尼尔与TWICE队长志效恋爱了。
两位偶像经由某位前辈牵线，在年初开始交往。就算行程忙碌，姜丹尼尔与志效每星期都会约会一次以上，更提到7月25日当天为姜丹尼尔的出道日，两人也一起度过。
（延伸阅读：又一对韩流情侣诞生！姜丹尼尔♥TWICE队长志效恋爱中 於今年初开始交往）
在今日早上，姜丹尼尔的所属社才发布了SOLO出道专辑的初动销量（指专辑发售一周内的销量）达到了46万张。随后，「Dispatch」就发布了两人正在恋爱的消息，有网友也发现该报导在7月20日就输入，并推测「Dispatch」可能是考虑到姜丹尼尔的SOLO出道专辑发行，而推迟了报导的正式发布日期。
让不少网友表示：「D社还是有良心的」、「没有在SOLO前爆呢」、「D社最后的温柔」等等。对於两人的恋爱传闻，KONNECT和JYP也发表官方立场：「姜丹尼尔和志效是带著好感交往的关系。」
（图：KSD、Konnect Entertainment）
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