隊長真的要走了？傳TWICE志效設1人公司，深夜長文向粉絲告白：心情很沉重

TWICE隊長志效續約動向引發全球粉絲高度關注，28日她透過粉絲平台Bubble向ONCE吐露連日來沉重又複雜的心情，而早前韓媒也爆出她很可能不再與JYP娛樂續約，而是選擇成立個人經紀公司，獨立展開演藝事業新篇章。

據傳，志效自2015年以TWICE成員出道，若加上長達多年的練習生生涯，她已在JYP娛樂待了將近20年。隨著TWICE與公司的專屬合約即將到期，這回她沒有選擇第二次續約，而是決定自己出來成立一人工作室，消息一出立刻掀起討論熱潮。對此，JYP娛樂仍維持低調回應：「相關事項確定後會再對外公告。」

而在續約與否的敏感時刻，志效28日在粉絲平台Bubble留下長文，字字句句都能感受到她的慎重與掙扎。她坦言其實有很多日常話題想跟粉絲分享，但現在心裡實在太沉重，沒辦法像平常那樣輕鬆閒聊：「在真正開口溝通之前，我一直很苦惱、也很小心翼翼，我會盡快整理好一切，不讓大家等太久，會努力把消息好好傳達給大家。」



她接著說道：「作為自己人生的主角，我會深思熟慮、聰明又穩重地做出選擇。希望ONCE能像一直以來那樣，多多為我應援、繼續相信我。」志效也強調，自己是真心珍惜並深愛著TWICE這個團體：「光是這一份心意，我相信ONCE一定都能理解。」最後她不忘向粉絲表達歉意與感謝：「這麼久才來跟大家說話，真的很抱歉。等到我能像平常一樣開玩笑、自在聊天的那一天，我會再來的。大家要好好吃飯、好好睡覺、好好撐過去喔，一直都很謝謝你們。」



除了志效之外，TWICE成員定延、子瑜、彩瑛近期也都被傳出可能跳槽，加上志效這回傳出將自立門戶，外界普遍認為TWICE的團體活動未來可能會調整為「成員各自發展、必要時再合體」的模式。無論最終結果如何，粉絲們都希望9位成員都能做出對自己最好的決定。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞