又一對韓流情侶誕生！姜丹尼爾♥TWICE隊長志效戀愛中 於今年初開始交往
明星 2019年8月5日 星期一09:33 JiaJia
今日（5日），據韓國媒體報導，姜丹尼爾與TWICE隊長志效正在戀愛，就連7月25日姜丹尼爾出道日也一起度過。
韓國媒體「Dispatch」報導，姜丹尼爾與TWICE隊長志效戀愛了，兩位偶像經由某位前輩牽線，於年初開始交往。就算行程忙碌，姜丹尼爾與志效每星期都會約會一次以上。約會方式是志效駕駛自用車前往姜丹尼爾的家中見面，而TWICE成員也都知道這件事情。志效也曾坐過某位成員的車，前往姜丹尼爾的家。
志效陪伴姜丹尼爾度過艱難的出道過程，7月25日當天為姜丹尼爾的出道日，兩人也一起度過。8月1日，姜丹尼爾舉行粉絲見面會，而志效出席頒獎典禮，兩人在結束行程後還進行約會。
對此，雙方所屬社回應：「正在確認中。」
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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留言/評論
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雖然說藝人也是人也需要談戀愛, 看到孩子過的開心作為媽媽飯看著也覺得很欣慰~ 只是在娛樂圈裏戀愛彷彿是禁忌, 不被發現還好, 被發現了就會引發很多問題~ 而且兩人也這麼年輕怎麼看都不像是把對方視作結婚對象 .......... (掩面)~ 想看到兩個孩子都好好地繼續走花路, 要加油啊~
1小時前