又一對韓流情侶誕生！姜丹尼爾♥TWICE隊長志效戀愛中 於今年初開始交往

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今日（5日），據韓國媒體報導，姜丹尼爾與TWICE隊長志效正在戀愛，就連7月25日姜丹尼爾出道日也一起度過。

韓國媒體「Dispatch」報導，姜丹尼爾與TWICE隊長志效戀愛了，兩位偶像經由某位前輩牽線，於年初開始交往。就算行程忙碌，姜丹尼爾與志效每星期都會約會一次以上。約會方式是志效駕駛自用車前往姜丹尼爾的家中見面，而TWICE成員也都知道這件事情。志效也曾坐過某位成員的車，前往姜丹尼爾的家。

志效陪伴姜丹尼爾度過艱難的出道過程，7月25日當天為姜丹尼爾的出道日，兩人也一起度過。8月1日，姜丹尼爾舉行粉絲見面會，而志效出席頒獎典禮，兩人在結束行程後還進行約會。





對此，雙方所屬社回應：「正在確認中。」

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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