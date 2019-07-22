EXO計畫年底回歸，發行完整體新專輯！
KPOP 2019年7月22日 星期一10:51 Sani
終於又有等待的目標了！ SUHO在演唱會上透露EXO最遲也會在今年之內回歸，愛麗們等你們！
昨天EXO在首爾奧林匹克公園KSPO DOME舉辦了第五次單獨演唱會《EXO PLANET #5 –EXplOration-》，席間燦烈說到即將作為小分隊EXO-SC出道的事，表示：「不止我們的專輯，不論是EXO的哪位成員， 因為we are one，請大家都一視同仁地支援。 」
SUHO接著突然透露了集體回歸的喜訊：「我們的專輯也快要出來了。 也沒有很快了啊，接下來我們會一邊開世界巡演一邊準備新專輯。 不會太晚，會在今年冬天到來之前回歸的，一定是在今年之內。 」
EXO將繼續於26日至28日在首爾奧林匹克公園舉辦演唱會，此外，EXO-SC則將在今日（22日）正式發行首張迷你專輯《What a life》並舉辦showcase，新專輯包含3首主打歌， 盡情展現兩位成員的個人特色。 不論是EXO還是EXO-SC都大發吧！
（圖源：SM）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞