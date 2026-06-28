EXO燦烈親揭男團集體傳染「增肌病」！自爆「大隻佬時期」遭粉絲集體除名：網上完全查無此人！

南韓傳奇天團 EXO 的「門面擔當」燦烈，日前大方公開自己出道 13 年始終如一的凍齡外貌祕訣，竟意外扯出一段「顏值差點回不來」的黑歷史！在 27 日播出的 JTBC 熱門綜藝《認識的哥哥》中，燦烈與 SHINee 珉豪、文秀寅及鄭圭民一同現身。節目中，他毫無偶像包袱地驚爆男偶像圈盛行的恐怖傳染病——「增肌病」，更自揭曾因此遭到全網粉絲「無情抵制」的爆笑內幕！

節目中，燦烈直言不諱地表示：「男偶像之間，似乎都會流行過一種傳染病，那就是『增肌病』。」他解釋，通常男偶像剛出道時都是走骨感纖細的「紙片人」路線，但之後為了展現成熟的男人味，就會開始瘋狂追求變壯。



而燦烈坦言自己退伍後也成了該病的「重症患者」：「因為退伍後太想變身鋼鐵硬漢，加上我本來非常瘦，單純運動根本練不大，所以當時就拼命大吃增胖，把身體整整練大了一號。」



然而，這場男神的「野獸派轉型」卻讓粉絲集體崩潰。後來他上網收看舞台反饋，才驚覺粉絲並不喜歡：「平時隨便搜都有海量的飯拍照片跟舞台直拍，但唯獨那段時期，粉絲們完全不肯上傳。」發現粉絲的心意後，燦烈猛然驚醒，趕緊開始減重甩肉。



有了這次慘痛的翻車經驗，燦烈後來看到隊友世勳和 KAI 同樣在服兵役時患上「增肌病」，立即以過來人身分極力勸阻：「其實當事人意識不到有問題，我也是照鏡子的時候自我感覺超良好呢！」他開玩笑總結，原來粉絲們最愛的，始終是骨感的精實體態。



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