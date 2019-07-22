今天正式離婚！宋仲基與宋慧喬的下一步？
明星 2019年7月22日 星期一10:57 Erin
宋仲基與宋慧喬傳出離婚消息後備受關注，兩人接下來在作品上的一舉一動也將是觀眾們關心的焦點。而今7月22日也是法院正式宣布他們離婚成立的日子。
宋仲基於7月5日投入了新電影《勝利號》的拍攝作業，而早在今年1月他就決定演出這部電影，卻在距離正式開拍前一周多的時候宣布了離婚消息，也令觀眾們相當關注，當然也曾考量到因為這離婚的消息使得拍攝的行程有所變更，不過製作團隊以及宋仲基本人都正按著行程計畫進行。
《勝利號》中宋仲基所飾演的角色，是一個只要有錢賺什麼事都願意做的勝利號飛行員泰浩，這部戲也是他與《狼少年：不朽的愛》的趙承熙導演睽違7年後再度合作。《勝利號》完成之後宋仲基很有可能接演新戲《波哥大》，他也將立刻投入宣傳活動。這部電影是描述1990年代移民哥倫比亞的一群年輕人的故事，有90％以上的戲份是在哥倫比亞波哥大地區當地取景，預計明年1月投入拍攝。
隨著離婚消息公開後，宋慧喬也出席自己所代言的品牌在中國舉辦的公開活動，以及一身正式禮服出席珠寶品牌活動，行程也是相當滿，在今年秋季也將投入電影《安娜》的拍攝，這也將是宋慧喬相隔5年之後重返大螢幕的作品。《安娜》是由電影《單身騎士》導演李珠英執導，聽說與宋慧喬對於此次的合作進行相當長時間的討論。
宋仲基與宋慧喬於22日上午由首爾家庭法院，宣布本次離婚雙方並無精神賠償以及財產分配等問題，完成了離婚調解的程序。也宣告王子與公主從2017年10月結婚以來，短短一年8個月的時間卻走向了分離。
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留言/評論
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雖然是他們之間的事...但我就是沒辦法說祝福的話...因為太讓人傷心了！
2小時前
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祝兩位美好的人日後在自己的舞台上各自更精彩🙏‼️希望娛樂新聞三姑六婆不要再將未經證實謠言傳播、再度傷害他們🙏‼️
3小時前
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離婚後，放鬆心情，說不定會想到對方的好，再複和好嗎？
3小時前