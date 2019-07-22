EXO计画年底回归，发行完整体新专辑！

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终於又有等待的目标了！ SUHO在演唱会上透露EXO最迟也会在今年之内回归，爱丽们等你们！

昨天EXO在首尔奥林匹克公园KSPO DOME举办了第五次单独演唱会《EXO PLANET #5 –EXplOration-》，席间灿烈说到即将作为小分队EXO-SC出道的事，表示：「不止我们的专辑，不论是EXO的哪位成员， 因为we are one，请大家都一视同仁地支援。 」



SUHO接著突然透露了集体回归的喜讯：「我们的专辑也快要出来了。 也没有很快了啊，接下来我们会一边开世界巡演一边准备新专辑。 不会太晚，会在今年冬天到来之前回归的，一定是在今年之内。 」



EXO将继续於26日至28日在首尔奥林匹克公园举办演唱会，此外，EXO-SC则将在今日（22日）正式发行首张迷你专辑《What a life》并举办showcase，新专辑包含3首主打歌， 尽情展现两位成员的个人特色。 不论是EXO还是EXO-SC都大发吧！



（图源：SM）

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