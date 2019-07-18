姜成勳獲判無嫌疑 親筆發文向成員及粉絲致歉
KPOP 2019年7月18日 星期四11:36 施乃琪
首爾中央地方檢查廳昨以證據不充分為由，不起訴遭控詐欺與貪污的姜成勳，不過他仍寫下長信向受到牽連的水晶男孩成員及粉絲致歉！
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姜成勳於 17 日晚間在粉絲後援會 Hoony World 上發出了親筆信表示：「首先，因為我的不察，讓水晶男孩的名聲蒙受莫大傷害，還造成水晶男孩 20 週年活動的本意褪色，我想對水晶男孩成員們深深致歉。」
「還有，我讓無限支持我、愛著我的粉絲承受無以數計的痛苦，無論說什麼都無法完全表達我的歉意，心真的很痛。」姜成勳寫道：「2017 年 4 月時多虧許多粉絲共襄盛舉，才能在 Hoony World 舉行水晶男孩 20 週年影片會。然而在影片會過後，遲遲沒有履行捐出收入的公告內容，又因錯誤核銷帳務而令許多人憂心。我真的太遲了，對不起。」
姜成勳透露影片會收入已經以水晶男孩的名義，捐給了山林大火損失復原基金會 (산불피해복구재단) 以及韓國新生命福利基金會 (한국새생명복지재단)，最後也表示：「因 Hoony World 不盡完善的影片會後續處理過程，以及我輕率言行而受傷的所有人，我想再次真心地對你們道歉。」
（照片來源：TVDaily、YG Entertainment）
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