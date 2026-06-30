蘇志燮「女兒」爆紅！新人演員徐貹旼「零作品」空降《金特務》，316萬舊片被挖出網驚呆：星味藏不住！

《金特務：本色回歸》收視率狂飆15.7％，不只蘇志燮再度封神，劇中飾演他寶貝女兒的新人演員徐貹旼也跟著一炮而紅。這位連一部戲都沒拍過就直接空降黃金檔的幸運女孩，出道前就是小網紅，舊影片被韓網挖出來後，短短幾天衝破316萬觀看次數，網友狂讚：「這星味藏不住啊！」

26日首播的SBS《金特務》中，徐貹旼飾演蘇志燮的獨生女金敏智，正式完成她的戲劇出道作，第一部作品就直接對戲頂級男神，運氣堪稱中樂透。不過人家可不只是靠運氣，從登場開始她就自然展現青春期高中生的傲嬌、委屈、尷尬各種情緒，面對爸爸金部長那種既依賴又想推開的矛盾情感拿捏得恰到好處，韓媒直接給出「不像新人的穩定演技」超高評價。特別是她在學校被霸凌時強撐著不崩潰的倔強表情，以及在暗戀對象面前又害羞又緊張的少女心爆發場面，完美重現女高中生該有的樣子，讓觀眾一秒入戲。



隨著《金特務》收視飆漲，徐貹旼的過去也被韓網神人挖了出來。原來她早在2023年8月就曾登上知名美妝博主HAEMIN SUNSAENG的頻道，當時一支化妝前後對比的影片直接突破200萬觀看，清純氣質圈了一票粉絲。2024年5月她再度登上同一個頻道，更直接爆料有幾家大家都知道的大型經紀公司來找過她，還透露當時已經簽約正在練習演技，原來人家早就被業界鎖定。而她個人開設的頻道中，一支名為「拿下眼鏡跟鏡頭變熟吧」的短短44秒影片，截至29日已經累積超過316萬觀看次數，網友看完紛紛留言：「影片點進去真的被可愛到」、「演技很穩耶」、「這張臉就是明星相啊！」



徐貹旼參與的SBS《金特務》，講述世界上最平凡的爸爸為了找回唯一的女兒，變成世界上最危險的男人展開復仇的故事，堪稱爸爸宇宙動作復仇劇。這部戲才播2集，全國收視率已飆到15.7％、瞬間最高18.1％，直接改寫今年SBS所有戲劇的收視紀錄。隨著劇情即將進入高潮，徐貹旼飾演的女兒命運會如何發展？全韓觀眾已經緊張到不敢轉台！



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