鄭恩地&徐仁國〈Couple〉音放滿滿彩蛋！重現《請回答1997》台詞還搔下巴，還有水晶男孩懷舊感性

《請回答1997》「詩媛允宰CP」鄭恩地與徐仁國，時隔13年重逢翻唱水晶男孩〈Couple〉獻給粉絲，昨（27）日也終於登上音放舞台，還有主持人ZB1成韓彬的採訪替CP粉謀福利！

*先前報導回顧：

‎〈鄭恩地&徐仁國翻唱水晶男孩〈Couple〉發行！網喊「歷代甜蜜組合」、「再拍愛情劇吧」〉

‎〈《請回答1997》徐仁國對鄭恩地時隔13年又「確認」♥ 殷志源再助攻：結婚了？有孩子了？〉

鄭恩地與徐仁國先接受成韓彬採訪，成韓彬特別穿著復古校服迎接兩人，兩人也穿著帶校園風的服裝。成韓彬讓兩人當場回顧13年前〈All For You〉舞台，徐仁國不曉得想起什麼和鄭恩地咬耳朵說悄悄話呢！兩人小小輕唱〈All For You〉，徐仁國還重現尹允宰兩句經典台詞「確認」、「要不要拒絕她」，鄭恩地一度又害羞起來。問她喜歡哪句，她說當時的悸動是很難忘的，在家門前躊躇……



而問徐仁國喜歡1997年的成詩媛還是2025年的鄭恩地，徐仁國選成詩媛，兩人都同意成詩媛是最難忘的。鄭恩地更應要求做成詩媛總搔尹允宰下巴的名動作，搔了搔粉絲成韓彬，「原主人尹允宰」徐仁國也淘氣要求！網友看了這段採訪都說超心動啊，如「瘋了瘋了拜託你們結婚吧」、「你們兩個瘋了，拜託像劇裡結婚生子吧」……等等。



▼完整採訪



〈Couple〉音放舞台更是滿滿彩蛋，不僅先播放《請回答1997》「要不要拒絕她」還有「確認」名場面，舞台布景還仿造那兩個場景，校園洗手台以及成詩媛尹允宰家門口，還有劇中常出現的公車站……



鏡頭照到台下，粉絲們穿雨衣拿黃色氣球或黃色手幅、Apink熊貓手燈，黃色氣球正還原1990年代粉絲為水晶男孩的應援啊！雖然劇中成詩媛是H.O.T.粉絲，拿的是白氣球，不過這裡依照〈Couple〉原唱是水晶男孩而做變化，復古的模樣仍重現「請回答1997感性」！鄭恩地和徐仁國結尾更模仿〈Couple〉原唱舞蹈動作？



兩人此音放表演影片不到24小時即破10萬觀看，網友留言「轉來轉去，還是希望雙方是彼此的愛情」、「把舞台背景做成詩媛家，《M Countdown》太有Sense了」、「這樣的粉絲福利組合真好」、「是水晶男孩的歌，所以氣球是黃色，這細節……」、「談戀愛也不夠，結婚吧，你們就是天生的一對」、「舞台背景是怎樣，舞台、歌手、歌曲、應援的粉絲都很完美，謝謝Mnet嗚嗚」、「合唱太棒了，希望未來還能在電視劇或電影合作」……等等。



▼快來看完整音放舞台



▼徐仁國IG後來發限時動態公開兩人合照說：「好好去了一趟《M Countdown》！」鄭恩地則感謝粉絲：「感謝大家一如既往的喜愛和等待成詩媛和尹允宰（手比愛心）。」



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