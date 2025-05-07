不同版本的鄭恩地&徐仁國〈Couple〉：《記得你》「兄弟CP」朴寶劍、金鍾國、文世潤版

經典韓劇《請回答1997》男女主角「成詩媛」鄭恩地與「尹允宰」徐仁國，今年3月時隔13年再發行合唱曲〈Couple〉，翻唱水晶男孩〈Couple〉，他們各自上節目和他人合唱出了不同版本帶出不同味道！

先是朴寶劍主持的音樂脫口秀《The Seasons》系列第七季《朴寶劍的Cantabile》，重感情的朴寶劍除了特地找來《雲畫的月光》夥伴金裕貞、振永、郭東延合體外，也找了《記得你》「哥哥」徐仁國！兩人在《記得你》中扮演「李賢」及「李民」兄弟，兩人的Bromance被暱稱「賢民CP」，絕對是韓劇中經典的男男CP之一。



回憶過往，徐仁國竟然記得第一次看到朴寶劍的情景，說人實在太帥了，自己有點喝醉看到朴寶劍還覺得「世界變清晰」了，朴寶劍聽了說：「幹嘛這樣，哥也很帥！」兩人搞笑恭維對方。這對「賢民CP」合唱起〈Couple〉，一度握起手，最後朴寶劍還把歌詞改成「哥我愛你」呢！合唱贏得滿堂彩，影片目前更破168萬觀看次數！



網友興奮留言「歌手演技也很好vs演員唱歌也很好」、「躺著看的時候，我的房間突然變成了天堂」、「『我愛你哥』朴寶劍直接告白可愛到要瘋了」、「不是啊，兩個人都瘋了，帥哥們唱歌也很好聽，合音怎麼也很搭」、「不是，兩個男人唱情侶歌，有這麼相配的嗎」……等等。徐仁國與朴寶劍大家或許都相當了解，一個是歌唱選秀出身、歌手出道的演員，一個是本還想當歌手卻以演員出道了，兩人都在戲劇圈發展，同時都不忘歌唱夢！



而鄭恩地近期為宣傳新劇《24小時健身俱樂部》來到《屋塔房的問題兒童們》及《驚人的星期六》，聊到〈Couple〉也和節目班底誕生了不同版本！一樣的是效果比想像中精彩，且被其他班底拱正式合作！

《屋塔房的問題兒童們》裡，金鍾國說想到H.O.T.和水晶男孩就想到他Turbo的時代，和鄭恩地合唱完獲得全場掌聲，他也說自己很久沒唱這首歌了很開心。梁世燦激動地敲碗金鍾國和鄭恩地一起合作，鄭恩地聽了變和金鍾國擊掌（這是暗示可以合作的意思嗎），宋恩伊更對喊金鍾國喊話：「你閉嘴唱歌吧！少說點話，唱歌吧！太有魅力了！」其他班底跟著幫腔，金鍾國不好意思地笑笑：「我還是要工作（做節目）……」



網友留言「金鍾國真是音色流氓啊！第一句歌詞就終結了，溫順溫柔流露出來的美聲讓人瘋狂……真是的，為什麼擱置聲音不唱歌呢，真的急需新歌」、「雖然兩人差了要20穗，但可能是恩地的聲音很溫暖成熟，真的很搭。兩位以後一定要找好機會合唱喔，拜託了」、「金鍾國果然還是本業最棒」、「我哥不是健身教練也不是搞笑藝人」……等等。

再者是最新的《驚人的星期六》，文世潤雖不太知道鄭恩地是和徐仁國翻唱，答對後還想讓韓海替代自己表演，不過被Boom強制塞麥克風他也只能唱了，還唱得令人驚艷！金東炫聽了希望兩人合作發行歌曲，可惜Boom打住XD。



當集精華影片最受討論的就是這段合唱，網讚「文世潤唱歌瘋了」、「世潤加上合音，亮點和fu不是鬧著玩的，在驚人的星期六唱歌都是傳奇」、「合音真的很好聽」……等等。其實文世潤正以歌手「害羞胖」出道過，還是唱跳歌手！反響還相當好！



聽了這麼多版本，你最欣賞哪個版本呢？最後還是來聽聽原版鄭恩地與徐仁國的〈Couple〉吧！當然還有水晶男孩〈Couple〉！



*回顧先前報導：

〈鄭恩地&徐仁國翻唱水晶男孩〈Couple〉發行！網喊「歷代甜蜜組合」、「再拍愛情劇吧」〉

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