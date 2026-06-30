BTS SUGA超狂投資眼光！傳砸錢馬斯克SpaceX，帳面獲利「最高40倍」驚呆全網

防彈少年團成員SUGA再爆驚人理財手腕！根據韓媒《Edaily》獨家報導，SUGA竟是美國太空巨頭SpaceX的「早期投資者」，在股票上市前就已悄悄佈局。隨著SpaceX今年6月風光上市，這筆投資的帳面獲利至少20倍起跳，甚至可能高達40倍，天文數字讓外界全嚇傻！

根據報導，SUGA是透過韩国首家投資SpaceX的機構「Link Asset Partners」進行投資，時間點推測在2022年之前。雖然具體金額沒有曝光，但回顧SpaceX的市值演變，就知道這波操作有多猛——2020年公司估值約460億美元，隔年飆到1000億美元，而6月12日在紐約證交所上市後，公司市值更是直接噴到約1.77兆美元，漲幅嚇死人。

投資銀行業界人士透露：「SUGA目前仍持有SpaceX股票，而且獲利相當可觀。」依照市值推算，2022年前進場至少是20倍的報酬率，如果更早、在2020年左右就入手，那獲利可能直衝「40倍」天花板，被韓媒封為新一代「投資鬼才」也不為過。



這已经不是SUGA第一次展現驚人財經嗅覺，他先前就曾投資美國職棒大聯盟的運動家隊，專挑高潛力的未上市資產下手。不過對於這次SpaceX的投資傳聞，所屬經紀公司HYBE態度低調，僅簡短回應：「藝人私人事項難以確認。」沒有否認也沒有承認，留給粉絲無限想像空間。



SpaceX上市首日股價一度衝到225.64美元，雖然近期稍微回檔，但截至26日收盤仍比公開發行價135美元高出13.5%，氣勢依舊強勁。SUGA這波操作不只賺到荷包，也讓外界再次見識到防彈少年團成員跨足投資領域的超级眼光！

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