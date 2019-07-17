姜成勳遭粉絲控告詐欺與貪污 檢方裁定全數無嫌疑
明星 2019年7月17日 星期三12:18 施乃琪
針對前水晶男孩成員姜成勳被控「詐騙粉絲」、「貪污」等罪嫌，檢方都作出了無嫌疑處分，一去來看詳細說明！
先前姜成勳的粉絲後援會 Hoony World 中 70 多名會員，聯合起來告他貪污、這去等嫌疑，對此首爾中央地方檢查廳在今天（17 日）以證據不充分為由，決定不起訴本案。
案件源自水晶男孩於 2017 年 4 月 15 日廿週年紀念影片會，當時姜成勳向粉絲表示會捐出應援款項及門票收入，但最後疑似私吞了金錢；粉絲認為姜成勳並未依約捐出款項，因此在 2018 年 11 月控告了他與實際上經營 Hoony World 的 A 某。
對於這項指控，檢方認為那場活動主旨為「影片會」而非捐款行為，且該筆金錢為粉絲為分攤影片會費用而自發募款所得，因此難以將姜成勳的做法視為詐騙粉絲。至於應援款項及門票收入，則屬於舉行影片會所需的費用或補助資金，是否捐出剩餘款項則僅是附帶目的。且姜成勳在與 Hoony World 發生這項問題後，確實將款項捐了出去。
此外，針對姜成勳、A 某及 A 某哥哥挪用了影片會收入的指控，檢方也判定三人並無嫌疑，原因是當初並未談定捐款金額或對象，故難以認定粉絲和姜成勳之間有成立委託捐款的關係。
（照片來源：YG Entertainment、TVDaily）
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留言/評論
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可以有個水落石出真好！....希望甜甜可以再露出甜美笑容回歸舞台...👏👏...
1小時前
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期待故人歸，我們水晶之花、我的微笑少年，你在、我們也都在。
2小時前
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