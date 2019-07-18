姜成勋获判无嫌疑　亲笔发文向成员及粉丝致歉

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首尔中央地方检查厅昨以证据不充分为由，不起诉遭控诈欺与贪污的姜成勋，不过他仍写下长信向受到牵连的水晶男孩成员及粉丝致歉！

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姜成勋於 17 日晚间在粉丝后援会 Hoony World 上发出了亲笔信表示：「首先，因为我的不察，让水晶男孩的名声蒙受莫大伤害，还造成水晶男孩 20 周年活动的本意褪色，我想对水晶男孩成员们深深致歉。」

「还有，我让无限支持我、爱著我的粉丝承受无以数计的痛苦，无论说什么都无法完全表达我的歉意，心真的很痛。」姜成勋写道：「2017 年 4 月时多亏许多粉丝共襄盛举，才能在 Hoony World 举行水晶男孩 20 周年影片会。然而在影片会过后，迟迟没有履行捐出收入的公告内容，又因错误核销帐务而令许多人忧心。我真的太迟了，对不起。」

姜成勋透露影片会收入已经以水晶男孩的名义，捐给了山林大火损失复原基金会 (산불피해복구재단) 以及韩国新生命福利基金会 (한국새생명복지재단)，最后也表示：「因 Hoony World 不尽完善的影片会后续处理过程，以及我轻率言行而受伤的所有人，我想再次真心地对你们道歉。」



（照片来源：TVDaily、YG Entertainment）

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