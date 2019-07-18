「愈來愈方便啦！」韓國人氣彩妝隱形眼鏡OLENS遍佈港九新界了～

韓國人氣彩妝隱形眼鏡品牌OLENS第８間分店要在香港開幕了！將於7月19號進駐銅鑼灣希慎廣場3樓，更在7月20號(星期六)免費送100對彩色隱形眼鏡。（詳情快到內文看吧～）
各位港島區的朋友，也給你們說個好消息啦～OLENS宣佈將會於7月19號進駐銅鑼灣希慎廣場3樓，是香港的第8間分店！（灑花）更於7月20號推出免費派Color con活動：
1)12pm-8pm免費派發人氣1 Day con試片一對
2)4:30pm免費派發100對瓶裝Con(1-2月拋)
數量有限，先到先得
換領地點：OLENS希慎廣場3樓323號鋪
免費派Con時間有機會作出更改，詳情請關注OLENS香港官方賬號
要買BLACKPINK同款Color con，終於不用飛到韓國或者找代購購買。在OLENS門市你都可以買到啦，而且款式與韓國同步上架，快人一步體驗只屬於你的魅力神情就記得去門市掃貨啦～
BLACKPINK成為OLENS香港區的代言人(開心～～)，而她們示範的系列都是韓國熱賣系列！等小編現在一一介紹。
成員Jennie跟Jisoo就戴上Spanish 1day系列，以史無前例11.9mm小著色直徑引起熱話！任何眼型的你也適合配戴呢～加上半透明鏡片設計，顏色會隨著自身眼珠色彩而不同的色感。由於鏡片比原生瞳孔更小，上眼後會保留眼珠的黑色外圈，完美地演繹真實的外國人眼睛，想要擁有女神般的魅力電眼就可以試下Spanish 1day！
Jennie—Spanish Gray 1day
▲直徑:14.2mm | 著色直徑:11.9mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon
售價:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片
Jisoo—Spanish Brown 1day
▲直徑:14.2mm | 著色直徑:11.9mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon
售價:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片
Rosé—Secriss Coral Gray 1day
Rosé配戴的是皇牌產品Secriss Coral Gray 1day，鏡片由3層顏色組合而成，戴上眼後使眼睛更有立體感。加上用了獨特的三色設計，瞬間提升了電眼的數值啊，小編覺得週末或Party可以試下這款～
▲直徑:14.2mm | 著色直徑:13.5mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon
售價:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片
Lisa—Symphony Green 1month
Lisa代言的是全新Symphony月con，這系列超適合夏天時配戴～3個色調的鏡片產生濃郁而神秘的眼睛，給人無限的想像力。14mm直徑和13.5mm著色直徑輕輕地放大眼睛，絕對適合亞洲人的眼型！上眼後營造出的華麗眼睛引導出更性感迷人的眼神，喜歡玩色的女生不妨一試！
▲直徑:14mm | 著色直徑:13.5mm | 含水量:38% | 基弧:8.6mm
售價:HK$118/1盒2片
介紹完BLACKPINK的款式，來跟大家說說最近的新貨吧：
１）如果你想在夏天更顯自然活力，非常推薦OLENS最新Secriss Natural Green 1day，鏡片的色調主打是薄荷綠，而內圈用上金、啡色來打亮眼睛，採用三色設計能豐富眼睛的色彩，又更顯深邃，營造神秘而清新的感覺，喜歡自然明亮感首選一定是它！
同系列還有啡色和灰色：
▲直徑:14.2mm | 著色直徑:13.1mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon
售價:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片
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２）Spanish Circle 1day在粉絲的呼喚下終於推出了，這系列韓妹瘋搶了！當中保留了深色外圈設計增加眼睛的輪廓感，自然帶點混血的款式讓粉絲無限回購。
▲直徑:14.2mm | 著色直徑:13.3mm | 含水量:48% | 基弧:8.7mm | 物料:Puscon
售價:HK$138/1盒10片，HK$228/1盒20片
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３）2019年超前理念設計Island 1month為你還原真實的外國人眼睛，ISLAND上眼後會隨著光線的變化和逼真的紋理而呈現不同的視覺效果。在陽光的折射下，眼睛如藏著一片璀璨海洋般閃亮、純粹感；當你處於黑暗的地方，會給人一種深沉印象。ISLAND所呈現的兩種表達方式來讓你探索外國人的神秘色彩！
▲直徑:14mm | 著色直徑:12.9mm | 含水量:38% | 基弧:8.6mm
售價:HK$118/1盒2片
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４）童話式的浪漫眼睛誕生：Vivi Ring 1month！自然的色彩和清晰的外圈設計看起來更清脆、透徹。如果喜歡小直徑的鏡片更值得留意，13mm著色直徑保留了亞洲人眼睛的大小，柔和的顏色非常適合任何髮色或妝容。還在尋找天然的色調？Vivi Ring就是最好的選擇！
▲直徑:14mm | 著色直徑:13mm | 含水量:38% | 基弧:8.6mm
售價:HK$118/1盒2片
在OLENS一定可以找到一款合適你的彩色隱形眼鏡，但有一點小編特別要介紹，就是大部分的1day con都是採用OLENS獨家Puscon物質來提升舒適度！保濕度更長達12小時；而且能減少污垢附著鏡片，能有效地防止蛋白質和塵粒依附在鏡片上，注重健康、水潤舒適的你，不妨一試！
＊希慎廣場開幕首3日快閃優惠＊
優惠日期：2019年7月19日-21日
1) 人氣 1Day Con 10片裝 $108(Secriss/Spanish/Spanish Cirlce/Natural) (原價$138)
2) 人氣月Con $88(Spanish/Spanish Circle/ViviRing/Island系列)(原價$118)
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＊門市地址＊
專門店——
銅鑼灣：希慎廣場3樓323號鋪(7月19日開幕)
旺角：西洋菜南街2J-Q號地下4號鋪(兆萬中心對面)
尖沙咀：加拿芬道45-47號地下A1號鋪
九龍灣：德福廣場2期3樓339號鋪
沙田：連城廣場零售層24號鋪 (沙田港鐵站上蓋)
將軍澳：POPCORN 1期1樓F33號鋪
限定店——
旺角：朗豪坊3樓K304號鋪
尖沙咀：海港城海運大廈3階LCX Kiosk K9B號舖
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