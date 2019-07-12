滿滿的EXO團魂！雖然身處異地但心在一起：XIUMIN IG留言伯賢隔空應援
明星 2019年7月12日 星期五08:16 Rui
EXO的好兄弟XIUMIN和伯賢，前者已經入伍服役，後者剛剛發行了SOLO專輯空降各大排行榜，雖然人不在一起，但好兄弟額的心永遠在一起。
日前，伯賢通過自己的個人INSTAGRAM為自己的新專輯宣傳，表示：「請多多聽我的首隻SOLO《UNvillage》。 」不久之後正在服役中的XIUMIN就在下方留言了，稱：「唔哇... 好想快點看到舞台表演。 」隔空為好兄弟助陣。
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XIUMIN作為EXO的大哥，是所有成員中第一個入伍的成員，已於5月開始履行國防義務。 時不時公開的近況照中，粉絲們能看出XIUMIN已經完全適應了部隊生活，甚至還在多項考核中成績優異。 雖然比之前清瘦了些，但更顯男子氣概，也讓粉絲們放心不少。
而伯賢於7月10日發行了首張SOLO迷你專輯《City Lights》，預售總量達401,545張(截止7月8號)，突破40萬張的氣焰再次證實了他的強大影響力。
「圖：NATE、伯賢IG」
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