ITZY 公開新專輯曲目表 朴軫永參與創作最新主打歌！
KPOP 2019年7月12日 星期五08:40 施乃琪
JYP 老么團 ITZY 即將在各界的高度期待下回歸，這次她們將帶來由朴軫永參與創作的主打歌 "ICY"，很好奇會是什麼樣的風格呢！
JYP Entertainment 今天（12 日）公開了 ITZY 最新專輯〈IT'z ICY〉的曲目表，當中除了三首新歌 “ICY”、”Cherry” 與 “IT’z Summer” 外，也收錄了出道曲 “Dalla Dalla” 的混音版及已經公開過的 “Want It?”。
就像每組 JYP 前輩團體，ITZY 這次也迎來了由參與作詞作曲並製作的主打歌 “ICY”；除此之外的四首歌曲則各自由許多不同音樂人攜手創作，可以預見〈IT'z ICY〉將是一張風格繽紛的專輯。
ITZY 將於 29 日帶來出道後的第一次回歸活動，在那之前除了鎖定其他預告，不妨來重溫也有收錄在專輯中的 “Want It?” 現場表演吧！
（照片與影片來源：JYP Entertainment、KBS）
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